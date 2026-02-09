https://ria.ru/20260209/ranenie-2073195999.html
В Белгородской области мирный житель пострадал при взрыве дрона ВСУ
В Белгородской области мирный житель пострадал при взрыве дрона ВСУ - РИА Новости, 09.02.2026
В Белгородской области мирный житель пострадал при взрыве дрона ВСУ
Мирный житель ранен в результате взрыва украинского беспилотника в посёлке Чапаевский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:03:00+03:00
2026-02-09T14:03:00+03:00
2026-02-09T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_397b4daf56fcea2faeee50b86a70ff7d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5348a9c1325c27afe24a1bb89da2d533.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области мирный житель пострадал при взрыве дрона ВСУ
Гладков: в Белгородской области мужчина получил ранение при взрыве БПЛА ВСУ