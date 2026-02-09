Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 20 украинских БПЛА над регионами России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:50 09.02.2026 (обновлено: 23:58 09.02.2026)
ПВО сбила 20 украинских БПЛА над регионами России
ПВО сбила 20 украинских БПЛА над регионами России
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России...
2026-02-09T23:50:00+03:00
2026-02-09T23:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
азовское море
брянская область
ПВО сбила 20 украинских БПЛА над регионами России

Пункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны России.
"Девятого февраля с 17.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 – над территорией Брянской области, пять БПЛА – над территорией Курской области и три – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении военного ведомства.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
