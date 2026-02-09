https://ria.ru/20260209/pvo-2073180558.html
Силы ПВО за сутки сбили 72 беспилотника ВСУ
Силы ПВО за сутки сбили 72 беспилотника самолетного типа и три управляемые авиационные бомбы ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Силы ПВО за сутки сбили 72 беспилотника самолетного типа и три управляемые авиационные бомбы ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112 996 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 568 танков и других боевых бронированных машин, 1661 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33 163 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 959 единиц специальной военной автомобильной техники.