Силы ПВО за сутки сбили 72 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Силы ПВО за сутки сбили 72 беспилотника самолетного типа и три управляемые авиационные бомбы ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.