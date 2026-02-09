https://ria.ru/20260209/pvo-2073124518.html
ПВО сбила два украинских беспилотника над российскими регионами за два часа
ПВО в период с 07.00 до 09.00 перехватила и уничтожила два украинских БПЛА над несколькими российскими областями, сообщило Минобороны России в понедельник. РИА Новости, 09.02.2026
ПВО с 7:00 до 9:00 сбила 2 украинских БПЛА над Орловской и Калужской областями