Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила два украинских беспилотника над российскими регионами за два часа - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 09.02.2026 (обновлено: 11:41 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/pvo-2073124518.html
ПВО сбила два украинских беспилотника над российскими регионами за два часа
ПВО сбила два украинских беспилотника над российскими регионами за два часа - РИА Новости, 09.02.2026
ПВО сбила два украинских беспилотника над российскими регионами за два часа
ПВО в период с 07.00 до 09.00 перехватила и уничтожила два украинских БПЛА над несколькими российскими областями, сообщило Минобороны России в понедельник. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:42:00+03:00
2026-02-09T11:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
https://ria.ru/20260207/pvo-2072846221.html
орловская область
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), калужская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Калужская область
ПВО сбила два украинских беспилотника над российскими регионами за два часа

ПВО с 7:00 до 9:00 сбила 2 украинских БПЛА над Орловской и Калужской областями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ПВО в период с 07.00 до 09.00 перехватила и уничтожила два украинских БПЛА над несколькими российскими областями, сообщило Минобороны России в понедельник.
"Девятого февраля в период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА - над территорией Орловской области и один БПЛА – над территорией Калужской области", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских дрона
7 февраля, 07:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОрловская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Калужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала