В Брянской области уничтожили 27 вражеских БПЛА
В Брянской области уничтожили 27 вражеских БПЛА - РИА Новости, 09.02.2026
В Брянской области уничтожили 27 вражеских БПЛА
Никто не пострадал в результате ночной атаки БПЛА в Брянской области, разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 09.02.2026
Богомаз: силы ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ над Брянской областью