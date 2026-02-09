https://ria.ru/20260209/pvo-2073106299.html
В Калужской области отразили атаку беспилотников
В Калужской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 09.02.2026
В Калужской области отразили атаку беспилотников
При ночной атаке БПЛА в Калужской области никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T07:55:00+03:00
2026-02-09T07:55:00+03:00
2026-02-09T07:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
калуга
владислав шапша
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калужская область
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_418d08225cc7e5292adce37a230220d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, калуга, владислав шапша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Калуга, Владислав Шапша, Безопасность
В Калужской области отразили атаку беспилотников
Губернатор Шапша сообщил об уничтожении двух БПЛА в Калужской области