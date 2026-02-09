https://ria.ru/20260209/pvo-2073104517.html
Силы ПВО за ночь сбили 69 дронов
За ночь в небе над Россией сбили 69 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T07:20:00+03:00
2026-02-09T07:20:00+03:00
2026-02-09T08:53:00+03:00
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
Российские силы ПВО за ночь сбили 69 украинских беспилотников