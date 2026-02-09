Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь сбили 69 дронов - РИА Новости, 09.02.2026
07:20 09.02.2026 (обновлено: 08:53 09.02.2026)
Силы ПВО за ночь сбили 69 дронов
Силы ПВО за ночь сбили 69 дронов
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, беспилотники, астраханская область, воронежская область, тульская область, орловская область, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Астраханская область, Воронежская область, Тульская область, Орловская область, Калужская область
Силы ПВО за ночь сбили 69 дронов

Российские силы ПВО за ночь сбили 69 украинских беспилотников

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. За ночь в небе над Россией сбили 69 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Военные ликвидировали 28 БПЛА в Курской области, 27 — в Брянской, пять БПЛА — в Белгородской, три — в Тульской.
Также они поразили по два дрона в Орловской и Калужской областях, по одному — в Астраханской и Воронежской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
