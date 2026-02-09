Рейтинг@Mail.ru
Над Тульской областью уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/pvo-2073103008.html
Над Тульской областью уничтожили три беспилотника ВСУ
Над Тульской областью уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.02.2026
Над Тульской областью уничтожили три беспилотника ВСУ
Три БПЛА ВСУ уничтожены над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T06:43:00+03:00
2026-02-09T06:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_5b9651dedd7044bc8b6b096f236efc19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Тульской областью уничтожили три беспилотника ВСУ

Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Тульской областью

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Три БПЛА ВСУ уничтожены над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили три украинских беспилотника", - написал Миляев в Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавших нет, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьДмитрий МиляевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала