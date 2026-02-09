https://ria.ru/20260209/pvo-2073103008.html
Над Тульской областью уничтожили три беспилотника ВСУ
Над Тульской областью уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 09.02.2026
Над Тульской областью уничтожили три беспилотника ВСУ
Три БПЛА ВСУ уничтожены над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 09.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
Над Тульской областью уничтожили три беспилотника ВСУ
Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Тульской областью