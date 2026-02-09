Над Тульской областью уничтожили три беспилотника ВСУ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Три БПЛА ВСУ уничтожены над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Он отметил, что пострадавших нет, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.