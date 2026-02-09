https://ria.ru/20260209/putin-2073195856.html
Путин заявил о росте числа роботических операций в Москве
Количество роботических операций в Москве увеличилось в четыре раза, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2026
москва
россия
владимир путин
сергей собянин
экономика
