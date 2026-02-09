https://ria.ru/20260209/putin-2073195361.html
Путин рассказал, зачем иностранные туристы едут в Москву
Путин рассказал, зачем иностранные туристы едут в Москву - РИА Новости, 09.02.2026
Путин рассказал, зачем иностранные туристы едут в Москву
Иностранные туристы едут в Москву, потому что она впечатляет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:03:00+03:00
2026-02-09T14:03:00+03:00
2026-02-09T14:06:00+03:00
москва
общество
россия
владимир путин
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20260209/putin-2073186809.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, россия, владимир путин, сергей собянин
Москва, Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин рассказал, зачем иностранные туристы едут в Москву
Путин: иностранные туристы едут в Москву, потому что она впечатляет