13:51 09.02.2026 (обновлено: 13:54 09.02.2026)
Путин отметил темпы развития Москвы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Москва развивается хорошими темпами, мы гордимся ей, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства принял в понедельник в Кремле с докладом мэра Москвы Сергея Собянина.
"Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Путин поблагодарил Собянина и москвичей за поддержку Донбасса
