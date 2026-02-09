https://ria.ru/20260209/putin-2073189203.html
Жители новых регионов должны чувствовать себя частью России, заявил Путин
Жители новых регионов должны чувствовать, что они часть России и что Россия рядом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:50:00+03:00
2026-02-09T13:50:00+03:00
2026-02-09T13:53:00+03:00
общество
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
россия
москва
Жители новых регионов должны чувствовать себя частью России, заявил Путин
