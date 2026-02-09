https://ria.ru/20260209/putin-2073188541.html
Путин поблагодарил Собянина и москвичей за поддержку Донбасса
Путин поблагодарил Собянина и москвичей за поддержку Донбасса - РИА Новости, 09.02.2026
Путин поблагодарил Собянина и москвичей за поддержку Донбасса
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность москвичам и мэру Москвы Сергею Собянину за поддержку Донбасса. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:48:00+03:00
2026-02-09T13:48:00+03:00
2026-02-09T14:18:00+03:00
донбасс
москва
владимир путин
россия
сергей собянин
донбасс
москва
россия
Путин поблагодарил Собянина и москвичей за поддержку Донбасса
