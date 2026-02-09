Рейтинг@Mail.ru
13:48 09.02.2026 (обновлено: 14:18 09.02.2026)
Путин поблагодарил Собянина и москвичей за поддержку Донбасса
донбасс, москва, владимир путин, россия, сергей собянин
Донбасс, Москва, Владимир Путин, Россия, Сергей Собянин
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность москвичам и мэру Москвы Сергею Собянину за поддержку Донбасса.
Путин в понедельник в Кремле принял Собянина с докладом. Мэр столицы сообщил, что Москва помогает Донецку и Луганску в реконструкции, строительстве и ремонте инженерных коммуникаций.
"Спасибо москвичам и Вам, Вашей команде за эту поддержку регионов. Спасибо большое", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Путин и Собянин обсудили развитие авиакосмической отрасли
ДонбассМоскваВладимир ПутинРоссияСергей Собянин
 
 
