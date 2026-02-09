Путин отметил рост инвестиций в Москве

Рейтинг@Mail.ru
Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил рост инвестиций в Москве: за 6 лет они выросли на 63%. РИА Новости, 09.02.2026
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил рост инвестиций в Москве: за 6 лет они выросли на 63%.
В понедельник Путин принял в Кремле с докладом Собянина. В ходе беседы глава государства задал вопрос Собянину об увеличении инвестиций в основной капитал.
"У вас инвестиции, да, выросли на 63%?", - уточнил Путин.
Собянин подтвердил увеличение инвестиций в основной капитал, отметив, что показатель представлен за 6 лет.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Собянин рассказал о положительной динамике развития Москвы в 2025 году
