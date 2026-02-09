Путин отметил рост инвестиций в Москве

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил рост инвестиций в Москве: за 6 лет они выросли на 63%.

В понедельник Путин принял в Кремле с докладом Собянина . В ходе беседы глава государства задал вопрос Собянину об увеличении инвестиций в основной капитал.

"У вас инвестиции, да, выросли на 63%?", - уточнил Путин.