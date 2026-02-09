Собянин рассказал Путину об успехах в развитии Москвы

"Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой".

Собянин уточнил, что инвестиции за шесть лет выросли на 63%. В приоритете властей развивать инфраструктуру и высокотехнологичную промышленность, включая авиакосмическую отрасль, радиоэлектронику, фармацевтику. Также к 2032 году построят 34 новые станции метро.