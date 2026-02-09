Собянин рассказал Путину об успехах в развитии Москвы

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле об успехах в развитии столицы в 2025 году и о помощи новым регионам.
О достижениях Москвы
Собянин отметил, что столица сохранила положительную динамику по всем отраслям экономики. Величина валового регионального продукта с 2019-го выросла на 28%. В планах увеличить темпы строительства жилья по программе реновации.
"Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой".
Собянин уточнил, что инвестиции за шесть лет выросли на 63%. В приоритете властей развивать инфраструктуру и высокотехнологичную промышленность, включая авиакосмическую отрасль, радиоэлектронику, фармацевтику. Также к 2032 году построят 34 новые станции метро.
"Открывали с вами Троицкую линию, первую очередь. Сейчас полным ходом идет строительство нескольких направлений: Рублево-Архангельское, Троицкая — вторая очередь, Бирюлевская ветка метро. Приняли решение о проектировании и строительстве в сторону Сколково еще одной линии метро".
По его словам, в городе улучшается ситуация с экологией, а ожидаемая продолжительность жизни достигла 80 лет. В 2025 году столицу посетили рекордные 26 миллионов туристов, значительная часть из арабских стран, Китая и Индии.
"Если бы Москва не впечатляла, сюда бы не ехали".
О поддержке Донбасса
Мэр Москвы подчеркнул, что столица уделяет большое внимание помощи новым регионам.
"Мы не забываем о своих побратимах: продолжаем работать с Донецком, Луганском. Помогаем им реконструировать, строить, ремонтировать инженерные коммуникации. В том же Донецке активно занимаемся водопроводами, ремонтом, уменьшением потерь водоснабжения".
В Луганске построили новый мост, обновили сквер Борцов Революции и многопрофильную больницу, реконструируют гимназию по московским стандартам. В Донецке открыли парк "Гулливер" и молодежный центр, воссоздали здание МЧС, отремонтировали поликлинику.
Президент поблагодарил москвичей и мэра за поддержку Донбасса. По его словам, жители новых регионов должны чувствовать, что они часть России.