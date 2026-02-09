https://ria.ru/20260209/pshenitsa-2073148513.html
В Рязани начали готовить блюда из древнего вида пшеницы
В Рязани начали готовить блюда из древнего вида пшеницы
рязань
РЯЗАНЬ, 9 фев - РИА Новости. Рязанские кулинары начали готовить блюда из однозернянки - древнего вида пшеницы, рассказал РИА Новости соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин.
"Недавно мы познакомились с таким продуктом, как однозернянка. По сути это пшеница, только самая первая, если верить легендам, в мире появилась… Она интересная, она более мелкая. В этом году мы однозернянку готовили в рамках фестиваля 5 января на Лыбедском бульваре (город Рязань
– ред.) на большой сковороде. Три тысячи порций приготовили, горожане оценили высоко", - отметил Кирилин.
По его словам, вкус у древней пшеницы "интересный, чем-то отдаленно напоминает дикий рис". Несколько рязанских ресторанов планируют готовить блюда из однозернянки в рамках фестиваля "Кухня Рязанского края", который пройдет в мае.