В Рязани начали готовить блюда из древнего вида пшеницы - РИА Новости, 09.02.2026
11:28 09.02.2026
В Рязани начали готовить блюда из древнего вида пшеницы
В Рязани начали готовить блюда из древнего вида пшеницы
Рязанские кулинары начали готовить блюда из однозернянки - древнего вида пшеницы, рассказал РИА Новости соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края... РИА Новости, 09.02.2026
рязань, общество, пшеница
Рязань, Общество, Пшеница
В Рязани начали готовить блюда из древнего вида пшеницы

Рязанские кулинары начали готовить блюда из древнего вида пшеницы

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваУрожай пшеницы
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Урожай пшеницы. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 9 фев - РИА Новости. Рязанские кулинары начали готовить блюда из однозернянки - древнего вида пшеницы, рассказал РИА Новости соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин.
"Недавно мы познакомились с таким продуктом, как однозернянка. По сути это пшеница, только самая первая, если верить легендам, в мире появилась… Она интересная, она более мелкая. В этом году мы однозернянку готовили в рамках фестиваля 5 января на Лыбедском бульваре (город Рязань – ред.) на большой сковороде. Три тысячи порций приготовили, горожане оценили высоко", - отметил Кирилин.
По его словам, вкус у древней пшеницы "интересный, чем-то отдаленно напоминает дикий рис". Несколько рязанских ресторанов планируют готовить блюда из однозернянки в рамках фестиваля "Кухня Рязанского края", который пройдет в мае.
РязаньОбществоПшеница
 
 
