Рейтинг@Mail.ru
ВСУ провалили несколько контратак в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 09.02.2026 (обновлено: 10:29 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/proval-2073102794.html
ВСУ провалили несколько контратак в Сумской и Харьковской областях
ВСУ провалили несколько контратак в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 09.02.2026
ВСУ провалили несколько контратак в Сумской и Харьковской областях
Украинские войска провалили четыре контратаки в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T06:39:00+03:00
2026-02-09T10:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сумская область
вооруженные силы украины
украина
россия
в мире
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070264758_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_7bf8facbaee6c6654db04e7764c3dd53.jpg
https://ria.ru/20260209/obstanovka-2072748992.html
https://ria.ru/20260206/bpla-2072601202.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
сумская область
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070264758_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_999a015e05f884584d96aea752f771d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, сумская область, вооруженные силы украины, украина, россия, в мире, безопасность, владимир путин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, В мире, Безопасность, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика

ВСУ провалили несколько контратак в Сумской и Харьковской областях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М в зоне спецоперации
Боевая работа экипажа танка Т-90М в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинские войска провалили четыре контратаки в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В Сумском районе противник провел две контратаки в районе Мирополья силами 21-й отдельной механизированной бригады и в районе Варачино силами 71-й отдельной аэромобильной бригады. Комплексным огневым поражением атаки отражены, все штурмовые группы ВСУ уничтожены", — рассказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Еще одно направление". Что намечается в зоне СВО
Вчера, 08:00
По его данным, в Харьковской области на эти же цели противник бросил штурмовые группы.
«

"На Хатненском участке фронта ВСУ двумя штурмовыми группами предприняли попытку вернуть утраченные позиции в населенном пункте Чугуновка. В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство", — заключил представитель силовых ведомств.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ВСУ сосредоточили рекордное количество расчетов БПЛА в Сумской области
6 февраля, 06:32
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
В этих регионах действуют группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР. За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности около 360 военных, бронетранспортер, по 12 пикапов и автомобилей, 15 складов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВ миреБезопасностьВладимир ПутинДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала