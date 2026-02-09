МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинские войска провалили четыре контратаки в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В Сумском районе противник провел две контратаки в районе Мирополья силами 21-й отдельной механизированной бригады и в районе Варачино силами 71-й отдельной аэромобильной бригады. Комплексным огневым поражением атаки отражены, все штурмовые группы ВСУ уничтожены", — рассказал собеседник агентства.
По его данным, в Харьковской области на эти же цели противник бросил штурмовые группы.
«
"На Хатненском участке фронта ВСУ двумя штурмовыми группами предприняли попытку вернуть утраченные позиции в населенном пункте Чугуновка. В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство", — заключил представитель силовых ведомств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
В этих регионах действуют группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР. За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности около 360 военных, бронетранспортер, по 12 пикапов и автомобилей, 15 складов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18