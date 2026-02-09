ВСУ провалили несколько контратак в Сумской и Харьковской областях

«

"На Хатненском участке фронта ВСУ двумя штурмовыми группами предприняли попытку вернуть утраченные позиции в населенном пункте Чугуновка. В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство", — заключил представитель силовых ведомств.