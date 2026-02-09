Рейтинг@Mail.ru
Ростовскую экс-судью приговорили к десяти годам по делу о крупной взятке - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 09.02.2026 (обновлено: 12:03 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/prigovor-2073159283.html
Ростовскую экс-судью приговорили к десяти годам по делу о крупной взятке
Ростовскую экс-судью приговорили к десяти годам по делу о крупной взятке - РИА Новости, 09.02.2026
Ростовскую экс-судью приговорили к десяти годам по делу о крупной взятке
Экс-председатель Советского райсуда Ростова-на-Дону Елена Коблева осуждена на десять лет колонии по делу о крупной взятке со штрафом в 15 миллионов рублей,... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:59:00+03:00
2026-02-09T12:03:00+03:00
краснодарский край
краснодарский краевой суд
ростов-на-дону
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260204/bashkirija-2072310524.html
краснодарский край
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, краснодарский краевой суд, ростов-на-дону, происшествия, россия
Краснодарский край, Краснодарский краевой суд, Ростов-на-Дону, Происшествия, Россия
Ростовскую экс-судью приговорили к десяти годам по делу о крупной взятке

Ростовскую экс-судью Коблеву приговорили к 10 годам по делу о крупной взятке

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 9 фев - РИА Новости. Экс-председатель Советского райсуда Ростова-на-Дону Елена Коблева осуждена на десять лет колонии по делу о крупной взятке со штрафом в 15 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Краснодарским краевым судом Елена Коблева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ… Елене Коблевой назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки (15 миллионов рублей), с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на десять лет", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Экс-судью района в Башкирии осудили за посредничество во взятке
4 февраля, 20:40
 
Краснодарский крайКраснодарский краевой судРостов-на-ДонуПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала