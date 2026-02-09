Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи представит три премьеры

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Премьерный показ спектакля "О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)" режиссера Полины Агуреевой станет одним из главных событий XIX Зимнего международного фестиваля в Сочи, который пройдет с 18 февраля по 1 марта 2026 года.

Этот спектакль – первая совместная работа фестиваля с московским театром "Мастерская Петра Фоменко". Постановка будет показана в Сочи в первый день фестиваля 18 февраля.

« "Сюжет спектакля собран из всех 12 томов Чехова. Есть условный муж и жена, к которым в гости на обед "на бесконечном столе жизни" собираются очень многие персонажи из многих пьес Чехова. Я хотела объединить все чеховские темы, а чеховские темы – это любовь: где найти ее истинное измерение, почему чеховские герои все как-то любят мимо, почему эти пять шагов любви не приводят к гармонии, почему все так плохо заканчивается. Я взяла типические ситуации и темы Чехова, которые, мне кажется, отражают его мировоззрение", – рассказала журналистам Полина Агуреева на показе спектакле в Москве 5 февраля.

Роли в постановке исполняют заслуженные артисты России Карэн Бадалов и Наталия Курдюбова, Полина Агуреева, а также Илья Шакунов, Максим Литовченко и другие. Композитором спектакля выступил Валерий Воронов. Его музыка звучит в исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета.

Еще одна важная премьера – опера "Иоланта" Петра Ильича Чайковского в авторской версии Юрия Башмета – состоится на фестивале в Сочи 24 февраля. Музыкальный спектакль объединяет лучшие фрагменты из оперы и мемуары самого композитора – его размышления о любви, миссии музыки в мире. Свою последнюю оперу Чайковский сочинял, будучи всемирно признанным автором, однако до последних дней оставался человеком, сомневающимся в себе.

Либретто писал брат композитора Модест по мотивам драмы в стихах датского писателя Генрика Герца. История слепой Иоланты, исцелившейся благодаря любви, привлекла Петра Ильича глубоким гуманистическим посылом. Вечный мрак символизирует душевную слепоту, а исцеление становится возможным только через самопожертвование. О своей "Иоланте" Чайковский писал: "Я напишу оперу, от которой все плакать будут". Он создал мистическую историю о физической и духовной слепоте, о прозрении и стремлении к свету.

Третьей премьерой XIX Зимнего международного фестиваля в Сочи станет исполнение барочной комической оперы "Деревенский философ" композитора Бальдассаре Галуппи. Произведение прозвучит 25 февраля в исполнении итальянских музыкантов, которые специально приедут на фестиваль – оркестра и ансамбля La Magnifica Comunità под руководством дирижера Энрико Казацца.

Сегодня имя композитора Галуппи неизвестно слушателям, но в XVIII веке он был одним из самых популярных и востребованных музыкантов, написал более ста опер, в основном комических, а также множество месс и ораторий. Он также был блестящим виртуозом – мастером игры на клавире, для этого инструмента сочинил около полусотни сонат.

"Деревенский философ" 1754 года на либретто выдающегося драматурга Карло Гольдони считается лучшим его творением. В течение пяти лет после премьеры опера не сходила с подмостков европейских театров, а сегодня звучит крайне редко. Комический сюжет строится вокруг сельского жителя Тритемио, который выдает замуж свою дочь. Череда комических ситуаций пародирует контраст между городской и деревенской жизнью.