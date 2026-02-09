Рейтинг@Mail.ru
Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи представит три премьеры - РИА Новости, 09.02.2026
19:30 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/premerysochi-2072721593.html
Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи представит три премьеры
Премьерный показ спектакля "О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)" режиссера Полины Агуреевой станет одним из главных событий XIX Зимнего... РИА Новости, 09.02.2026
Сочи, Москва, Россия, Юрий Башмет, Солисты Москвы, Петр Фоменко

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМихаил Крылов и Полина Агуреева в сцене из спектакля "О любви"
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Премьерный показ спектакля "О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)" режиссера Полины Агуреевой станет одним из главных событий XIX Зимнего международного фестиваля в Сочи, который пройдет с 18 февраля по 1 марта 2026 года.
Этот спектакль – первая совместная работа фестиваля с московским театром "Мастерская Петра Фоменко". Постановка будет показана в Сочи в первый день фестиваля 18 февраля.
"Сюжет спектакля собран из всех 12 томов Чехова. Есть условный муж и жена, к которым в гости на обед "на бесконечном столе жизни" собираются очень многие персонажи из многих пьес Чехова. Я хотела объединить все чеховские темы, а чеховские темы – это любовь: где найти ее истинное измерение, почему чеховские герои все как-то любят мимо, почему эти пять шагов любви не приводят к гармонии, почему все так плохо заканчивается. Я взяла типические ситуации и темы Чехова, которые, мне кажется, отражают его мировоззрение", – рассказала журналистам Полина Агуреева на показе спектакле в Москве 5 февраля.

Роли в постановке исполняют заслуженные артисты России Карэн Бадалов и Наталия Курдюбова, Полина Агуреева, а также Илья Шакунов, Максим Литовченко и другие. Композитором спектакля выступил Валерий Воронов. Его музыка звучит в исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета.
Еще одна важная премьера – опера "Иоланта" Петра Ильича Чайковского в авторской версии Юрия Башмета – состоится на фестивале в Сочи 24 февраля. Музыкальный спектакль объединяет лучшие фрагменты из оперы и мемуары самого композитора – его размышления о любви, миссии музыки в мире. Свою последнюю оперу Чайковский сочинял, будучи всемирно признанным автором, однако до последних дней оставался человеком, сомневающимся в себе.
Либретто писал брат композитора Модест по мотивам драмы в стихах датского писателя Генрика Герца. История слепой Иоланты, исцелившейся благодаря любви, привлекла Петра Ильича глубоким гуманистическим посылом. Вечный мрак символизирует душевную слепоту, а исцеление становится возможным только через самопожертвование. О своей "Иоланте" Чайковский писал: "Я напишу оперу, от которой все плакать будут". Он создал мистическую историю о физической и духовной слепоте, о прозрении и стремлении к свету.
Третьей премьерой XIX Зимнего международного фестиваля в Сочи станет исполнение барочной комической оперы "Деревенский философ" композитора Бальдассаре Галуппи. Произведение прозвучит 25 февраля в исполнении итальянских музыкантов, которые специально приедут на фестиваль – оркестра и ансамбля La Magnifica Comunità под руководством дирижера Энрико Казацца.
Сегодня имя композитора Галуппи неизвестно слушателям, но в XVIII веке он был одним из самых популярных и востребованных музыкантов, написал более ста опер, в основном комических, а также множество месс и ораторий. Он также был блестящим виртуозом – мастером игры на клавире, для этого инструмента сочинил около полусотни сонат.
"Деревенский философ" 1754 года на либретто выдающегося драматурга Карло Гольдони считается лучшим его творением. В течение пяти лет после премьеры опера не сходила с подмостков европейских театров, а сегодня звучит крайне редко. Комический сюжет строится вокруг сельского жителя Тритемио, который выдает замуж свою дочь. Череда комических ситуаций пародирует контраст между городской и деревенской жизнью.
XIX Зимний международный фестиваль искусств пройдет в Сочи с 18 февраля по 1 марта 2026 года. Это музыкальное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни. Фестиваль объединяет известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов и, конечно, публику.
 
Заголовок открываемого материала