Мишустин рассказал о привлечении молодых специалистов на Дальний Восток

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Молодых специалистов будут стимулировать к переселению в регионы Дальнего Востока в рамках реализации стратегии демографической политики Дальневосточного федерального округа, сообщили в российском правительстве.

Кабмин утвердил стратегию демографической политики ДФО до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Предусмотрен целый блок мероприятий для тех, кто планирует переехать на Дальний Восток , чтобы они могли организовать свою жизнь, трудоустроиться либо запустить свой бизнес. Тем более что обширный инструментарий льгот позволил сформировать для этого все условия", - рассказал он.

Стратегия предусматривает, что в дальневосточных городах будут открывать филиалы ведущих российских и зарубежных вузов, создавать инфраструктуру для учебы и отдыха студентов и молодых ученых, уточнили в правительстве.