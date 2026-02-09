https://ria.ru/20260209/pravitelstvo-2073247040.html
Мишустин рассказал о привлечении молодых специалистов на Дальний Восток
Мишустин рассказал о привлечении молодых специалистов на Дальний Восток
Мишустин рассказал о привлечении молодых специалистов на Дальний Восток
Молодых специалистов будут стимулировать к переселению в регионы Дальнего Востока в рамках реализации стратегии демографической политики Дальневосточного... 09.02.2026
дальний восток
Мишустин рассказал о привлечении молодых специалистов на Дальний Восток
Кабмин: молодых специалистов будут стимулировать к переселению на Дальний Восток
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Молодых специалистов будут стимулировать к переселению в регионы Дальнего Востока в рамках реализации стратегии демографической политики Дальневосточного федерального округа, сообщили в российском правительстве.
Кабмин утвердил стратегию демографической политики ДФО до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщил глава правительства Михаил Мишустин
на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Предусмотрен целый блок мероприятий для тех, кто планирует переехать на Дальний Восток
, чтобы они могли организовать свою жизнь, трудоустроиться либо запустить свой бизнес. Тем более что обширный инструментарий льгот позволил сформировать для этого все условия", - рассказал он.
Стратегия предусматривает, что в дальневосточных городах будут открывать филиалы ведущих российских и зарубежных вузов, создавать инфраструктуру для учебы и отдыха студентов и молодых ученых, уточнили в правительстве.
"Молодых специалистов будут стимулировать трудоустраиваться на дальневосточные предприятия: выплачивать подъемные для переезда и обустройства, обеспечивать арендным жильем. Для студентов из других регионов разработают программы, позволяющие посетить Дальний Восток и получить там опыт трудовой деятельности", - сообщили в кабмине.