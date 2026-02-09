Рейтинг@Mail.ru
СМИ: правительство подготовило поправки к закону о ценовых индикаторах - РИА Новости, 09.02.2026
09:52 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/pravitelstvo-2073126859.html
СМИ: правительство подготовило поправки к закону о ценовых индикаторах
СМИ: правительство подготовило поправки к закону о ценовых индикаторах - РИА Новости, 09.02.2026
СМИ: правительство подготовило поправки к закону о ценовых индикаторах
Правительство РФ подготовило поправки к закону, запрещающему иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы на торговых рынках в России,... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:52:00+03:00
2026-02-09T09:52:00+03:00
экономика
россия
трансконтейнер
ржд
urals
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20260124/neft-2070028599.html
https://ria.ru/20260128/rossiya-2070678096.html
россия
СМИ: правительство подготовило поправки к закону о ценовых индикаторах

Дом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительство РФ подготовило поправки к закону, запрещающему иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы на торговых рынках в России, предполагая продолжить использовать котировки международного агентства Argus для расчета нефтяных налогов, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"В правительстве подготовили поправки к закону, запрещающему иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы, чтобы продолжить использовать котировки международного агентства Argus", - говорится в материале издания.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Российские власти хотят помочь малым нефтяным компаниям, сообщил источник
24 января, 08:31
Согласно действующему закону, с 1 марта иностранные организации и российские юридические лица с долей иностранного участия более 20% не смогут исследовать товарные рынки в России. Но, по данным издания, подготовленные правительством поправки подразумевают исключения для иностранных компаний, данные которых используются в налоговом законодательстве.
Нефтяные налоги в России с 1 января 2025 года начали рассчитывать исходя только из котировки нефти марки Urals на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов), а котировки Brent больше не учитываются. Также решено пока не вводить в расчет котировки Петербургской биржи (бывшей Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи).
До этого для расчета нефтяных налогов использовалась большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель.
Теперь показатель цены нефти в формуле расчета налогов определяется как среднее арифметическое рассчитанных Argus котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженное на коэффициент 0,78, и значения ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22.
Петербургская биржа последние несколько лет продвигает идею альтернативы глобальным ценовым индикаторам для расчета налогов в нефтяной отрасли. В 2025 году торговая площадка создала Национальное биржевое ценовое агентство.
Оно рассчитывает цены на основании ликвидных биржевых торгов, в том числе данных срочного рынка, цен участников торгов ("Трансконтейнера", РЖД и других), внебиржевых данных, а также внешних источников, в частности отраслевых министерств, ведомств и союзов.
Но, по данным "Коммерсанта", крупнейшие российские нефтекомпании выражают озабоченность качеством работы НБА, в частности, указывая на отсутствие корректной методики расчета цен на Urals для налоговых целей.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в 2,5 раза
28 января, 04:39
 
Экономика Россия ТрансКонтейнер РЖД Urals Brent
 
 
