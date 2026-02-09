МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительство РФ подготовило поправки к закону, запрещающему иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы на торговых рынках в России, предполагая продолжить использовать котировки международного агентства Argus для расчета нефтяных налогов, сообщила газета " Правительство РФ подготовило поправки к закону, запрещающему иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы на торговых рынках в России, предполагая продолжить использовать котировки международного агентства Argus для расчета нефтяных налогов, сообщила газета " Коммерсант " со ссылкой на источники.

"В правительстве подготовили поправки к закону, запрещающему иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы, чтобы продолжить использовать котировки международного агентства Argus", - говорится в материале издания.

Согласно действующему закону, с 1 марта иностранные организации и российские юридические лица с долей иностранного участия более 20% не смогут исследовать товарные рынки в России . Но, по данным издания, подготовленные правительством поправки подразумевают исключения для иностранных компаний, данные которых используются в налоговом законодательстве.

Нефтяные налоги в России с 1 января 2025 года начали рассчитывать исходя только из котировки нефти мар ки Ur als на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов), а котиров ки Br ent больше не учитываются. Также решено пока не вводить в расчет котировки Петербургской биржи (бывшей Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи).

До этого для расчета нефтяных налогов использовалась большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель.

Теперь показатель цены нефти в формуле расчета налогов определяется как среднее арифметическое рассчитанных Argus котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженное на коэффициент 0,78, и значения ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22.

Петербургская биржа последние несколько лет продвигает идею альтернативы глобальным ценовым индикаторам для расчета налогов в нефтяной отрасли. В 2025 году торговая площадка создала Национальное биржевое ценовое агентство.

Оно рассчитывает цены на основании ликвидных биржевых торгов, в том числе данных срочного рынка, цен участников торгов (" Трансконтейнера ", РЖД и других), внебиржевых данных, а также внешних источников, в частности отраслевых министерств, ведомств и союзов.