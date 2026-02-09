Россиян со сбережениями предупредили о риске их потери

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Доходность депозитов снижается, и многие люди стремятся переложить средства в более выгодные инструменты. Почему вложения в криптовалюту таковыми не являются, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Реклама криптовалюты обычно подкрепляется многочисленными историями успеха трейдеров, однако никто, как правило, не предупреждает о сопутствующих рисках и новых мошеннических схемах.
К старым способам мошенничества — фейковым площадкам на биржах и финансовым пирамидам — присоединяются виртуальные. Жертв убеждают в выгодности “торговли криптой” и побуждают вкладывать туда все большие суммы. Результат — потеря всех средств, предостерег Хаминский.
Он напомнил, что криптовалюты являются слишком волатильным активом, а мошенники и лжетрейдеры постараются сделать максимум, чтобы лишить “криптоинвесторов” нажитого.
