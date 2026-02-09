Рейтинг@Mail.ru
02:10 09.02.2026
Россиян со сбережениями предупредили о риске их потери
александр хаминский, россия, общество, вклады, депозиты, банки
Александр Хаминский, Россия, Общество, Вклады, Депозиты, Банки
Россиян со сбережениями предупредили о риске их потери

Юрист Хаминский предупредил о снижении доходности депозитов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Доходность депозитов снижается, и многие люди стремятся переложить средства в более выгодные инструменты. Почему вложения в криптовалюту таковыми не являются, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Реклама криптовалюты обычно подкрепляется многочисленными историями успеха трейдеров, однако никто, как правило, не предупреждает о сопутствующих рисках и новых мошеннических схемах.
Вывеска на здании банка - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Перечислены восемь уловок банков для обмана вкладчиков
20 января, 02:17
К старым способам мошенничества — фейковым площадкам на биржах и финансовым пирамидам — присоединяются виртуальные. Жертв убеждают в выгодности “торговли криптой” и побуждают вкладывать туда все большие суммы. Результат — потеря всех средств, предостерег Хаминский.
Он напомнил, что криптовалюты являются слишком волатильным активом, а мошенники и лжетрейдеры постараются сделать максимум, чтобы лишить “криптоинвесторов” нажитого.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Аналитик назвала замену вкладам при снижении доходности
18 января, 03:18
 
Александр ХаминскийРоссияОбществоВкладыДепозитыБанки
 
 
