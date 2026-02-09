Рейтинг@Mail.ru
Посол в Таиланде рассказал об освобождении россиян из кол-центров в Мьянме
19:25 09.02.2026 (обновлено: 19:26 09.02.2026)
Посол в Таиланде рассказал об освобождении россиян из кол-центров в Мьянме
Посол в Таиланде рассказал об освобождении россиян из кол-центров в Мьянме - РИА Новости, 09.02.2026
Посол в Таиланде рассказал об освобождении россиян из кол-центров в Мьянме
Посольство России в Таиланде успешно вызволило в 2025 году шестерых россиян из мьянманских кол-центров, еще одна россиянка вылетела в РФ в 2026 году, рассказал... РИА Новости, 09.02.2026
в мире
россия
таиланд
мьянма
россия
таиланд
мьянма
в мире, россия, таиланд, мьянма
В мире, Россия, Таиланд, Мьянма
Посол в Таиланде рассказал об освобождении россиян из кол-центров в Мьянме

Томихин: посольство в Таиланде вызволило шестерых россиян из кол-центров Мьянмы

© Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве ТаиландЗдание посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд
Здание посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд
Здание посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Посольство России в Таиланде успешно вызволило в 2025 году шестерых россиян из мьянманских кол-центров, еще одна россиянка вылетела в РФ в 2026 году, рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.
В беседе с aif.ru он отметил, что в ряде стран Юго-Восточной Азии действует транснациональная преступная сеть, которая вербует иностранцев, в том числе россиян, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Как рассказ посол, некоторых россиян после прохождения "онлайн-собеседования" приглашают в Бангкок, откуда перевозят в обход погранпунктов в Мьянму. По его словам, осенью 2025 года силовикам недалеко от города Мьявади удалось частично разгромить такие кол-центры, было освобождено множество иностранцев, "при этом россияне оказались далеко не в "лидерах" списка".
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с первым министром при канцелярии президента, советником по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Саном в Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия и Мьянма ведут доверительный диалог на высшем уровне, заявил Шойгу
2 февраля, 13:58
"Всего в течение 2025 года посольство успешно вызволило из мьянманских кол-центров шестерых россиян. В начале 2026 года в дипмиссию поступила информация об одной гражданке России, которую обманным путем вывезли с территории Таиланда в Мьянму для предполагаемой принудительной работы. 3 февраля была организована ее передача на таиландскую сторону, позднее она успешно вылетела на родину", - сказал Томихин.
Дипломат подчеркнул, что посольство РФ находится в постоянном контакте с таиландскими правоохранительными органами, МИД Королевства, а также посольством Мьянмы в Бангкоке. Томихин призвал россиян не соглашаться на предложения о работе без официального контракта, рабочей визы и разрешения на трудовую деятельность, а также не доверять работодателям, предлагающим пересечение границы через третьи страны или скрывающим реальное место и характер работы.
В то же время посол добавил, что далеко не все граждане РФ являются "жертвами" таких преступлений - фиксировались случаи, когда отдельные граждане сознательно ехали в Мьянму на заработки, осознавая криминальный характер такой деятельности.
Столица Камбоджи город Пномпень - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Сотни иностранцев просят репатриации после разгрома колл-центров в Камбодже
21 января, 10:44
 
