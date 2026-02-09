Посол в Таиланде рассказал об освобождении россиян из кол-центров в Мьянме

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Посольство России в Таиланде успешно вызволило в 2025 году шестерых россиян из мьянманских кол-центров, еще одна россиянка вылетела в РФ в 2026 году, рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

В беседе с aif.ru он отметил, что в ряде стран Юго-Восточной Азии действует транснациональная преступная сеть, которая вербует иностранцев, в том числе россиян, под предлогом трудоустройства в Таиланде . Как рассказ посол, некоторых россиян после прохождения "онлайн-собеседования" приглашают в Бангкок , откуда перевозят в обход погранпунктов в Мьянму . По его словам, осенью 2025 года силовикам недалеко от города Мьявади удалось частично разгромить такие кол-центры, было освобождено множество иностранцев, "при этом россияне оказались далеко не в "лидерах" списка".

"Всего в течение 2025 года посольство успешно вызволило из мьянманских кол-центров шестерых россиян. В начале 2026 года в дипмиссию поступила информация об одной гражданке России , которую обманным путем вывезли с территории Таиланда в Мьянму для предполагаемой принудительной работы. 3 февраля была организована ее передача на таиландскую сторону, позднее она успешно вылетела на родину", - сказал Томихин.

Дипломат подчеркнул, что посольство РФ находится в постоянном контакте с таиландскими правоохранительными органами, МИД Королевства, а также посольством Мьянмы в Бангкоке. Томихин призвал россиян не соглашаться на предложения о работе без официального контракта, рабочей визы и разрешения на трудовую деятельность, а также не доверять работодателям, предлагающим пересечение границы через третьи страны или скрывающим реальное место и характер работы.