Италия не считает себя в состоянии войны с Россией, заявил посол в Риме

РИМ, 9 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянскому руководству, в отличие от некоторых участников "коалиции желающих", хватает мудрости придерживаться курса, который исключает эскалацию нынешней напряженной ситуации в отношениях между Россией и Евросоюзом и ее переход в прямое военное столкновение, заявил РИА Новости посол России в Риме Алексей Парамонов.