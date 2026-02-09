Италия не считает себя в состоянии войны с Россией, заявил посол в Риме

РИМ, 9 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянскому руководству, в отличие от некоторых участников "коалиции желающих", хватает мудрости придерживаться курса, который исключает эскалацию нынешней напряженной ситуации в отношениях между Россией и Евросоюзом и ее переход в прямое военное столкновение, заявил РИА Новости посол России в Риме Алексей Парамонов.
Глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни неоднократно заявлял, что Италия не находится в состоянии войны с Россией. В январе премьер Джорджа Мелони сообщила, что не видит необходимости отправки итальянских войск на Украину в составе некоего "западного контингента".
В Италии сделали громкое заявление о войне с Россией
21 января, 15:21
"Могу лишь сказать "слава Богу", что Италия не считает себя в состоянии войны с Россией и что итальянскому руководству хватает мудрости придерживаться внешнеполитического курса, который хотя бы на словах взывает к осторожности и исключает эскалацию нынешней напряженной ситуации в отношениях между Россией и Евросоюзом, ее переход в прямое военное столкновение между ними. Это говорит о том, что в Риме не забыли исторических уроков и причин, по которым Италия была принята в ООН только в 1955 году, а не в 1945 году в момент образования всемирной организации", - сказал российский дипломат.
"Как мы видим, так называемые "желающие", постоянно "обхаживающие" Италию на предмет включения в свои ряды, наоборот, не исключают военного столкновения с Россией и призывают готовиться к нему в радиусе 3-4 лет, безответственно заявляют о намерении направить свои контингенты на Украину, что неизбежно приведет уже к немедленному их военному столкновению с ВС России", - заявил Парамонов.
Вместе с тем, дипломат назвал весьма предосудительным факт участия в рядах украинской армии десятков боевиков из Италии.
"И это вопреки действующему в Италии законодательному запрету на наемничество", - подчеркнул Парамонов.