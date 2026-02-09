Посол оценил возможность восстановления товарного обмена Россия-Бельгия

БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Возможности для восстановления в будущем товарного обмена между Россией и Бельгией сохраняются, однако в настоящее время двусторонние торгово-экономические отношения находятся в глубоком кризисе, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.

Евросоюз 26 января принял регламент по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.