Посол оценил возможность восстановления товарного обмена Россия-Бельгия

БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Возможности для восстановления в будущем товарного обмена между Россией и Бельгией сохраняются, однако в настоящее время двусторонние торгово-экономические отношения находятся в глубоком кризисе, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
"Возможности для восстановления в будущем товарного обмена еще сохраняются, но пока двусторонние торгово-экономические отношения находятся в глубоком кризисе. Начиная с 2022 г., санкционная политика Евросоюза, к которой присоединились власти Бельгии, нанесла серьезнейший ущерб большинству сфер сотрудничества, включая энергетику. Был прекращен ввоз российского угля, на крайне низком уровне находится торговля нефтью и нефтепродуктами. Отказ от перевалки российского сжиженного газа на терминале Зебрюгге в марте 2025 г. лишил королевство выгодного статуса посредника в мировой энергетической логистике", - сказал он.
"Наш газ сохраняет важную роль в обеспечении энергобезопасности Бельгии, несмотря на принятый ЕС план по поэтапному отказу от российских энергоносителей", - добавил дипломат.
Аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air) в январе посчитали, что пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Франция, Бельгия, Испания и Словакия - заплатили 1,4 миллиарда евро в декабре за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ).
Евросоюз 26 января принял регламент по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.