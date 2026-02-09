Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал о разочаровании британцев в истеблишменте - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/posol-2073135018.html
Российский посол рассказал о разочаровании британцев в истеблишменте
Российский посол рассказал о разочаровании британцев в истеблишменте - РИА Новости, 09.02.2026
Российский посол рассказал о разочаровании британцев в истеблишменте
Разочарование британцев в привычных парламентских силах и в политическом истеблишменте налицо, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:32:00+03:00
2026-02-09T10:32:00+03:00
в мире
великобритания
россия
лондон
андрей келин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822065_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_60ba3a566c3b427ab020a044354a5ede.jpg
https://ria.ru/20260209/britaniya-2073006042.html
великобритания
россия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822065_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6ad38db255f2923c50c0f2c43693ff6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, лондон, андрей келин
В мире, Великобритания, Россия, Лондон, Андрей Келин
Российский посол рассказал о разочаровании британцев в истеблишменте

РИА Новости: Келин рассказал о разочаровании британцев в парламентских силах

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Разочарование британцев в привычных парламентских силах и в политическом истеблишменте налицо, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Разочарование в привычных парламентских силах и вообще в политическом истеблишменте здесь налицо. На это, среди прочего, указывает лидерство в соцопросах опирающейся на критику "мейнстрима" партии "Реформа Соединенного Королевства" (Reform UK – ред.)", - сказал Келин.
По словам посла, многие в Великобритании ожидают, что партия правая Reform UK под руководством Найджела Фаража выступит уверенно на предстоящих в мае местных выборах и отберет немало кресел в муниципальных советах у традиционных центристских партий.
Местные выборы в Великобритании состоятся 7 мая. Тем временем правящая партия лейбористов продолжает терять популярность, в начале февраля ее рейтинг примерно сравнялся с рейтингом Консервативной партии и составил не более 18-19%. Партия Reform UK продолжила набирать популярность, ее рейтинг достиг 26%.
Сентябрьский опрос компании YouGov показал, что в случае объявления выборов Reform UK могла бы получить 311 мест в Палате общин и стать крупнейшей парламентской партией. Аналогичный опрос, проведенный в июне, показал, что тогда партия могла претендовать на 271 место. Для получения абсолютного большинства любой партии необходимо получить не менее 326 мест. При этом на данный момент у Reform UK всего восемь мест.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Лорд Тьмы тянет на дно Стармера: Британия хоронит очередного премьера
Вчера, 08:00
 
В миреВеликобританияРоссияЛондонАндрей Келин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала