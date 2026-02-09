Российский посол рассказал о разочаровании британцев в истеблишменте

Местные выборы в Великобритании состоятся 7 мая. Тем временем правящая партия лейбористов продолжает терять популярность, в начале февраля ее рейтинг примерно сравнялся с рейтингом Консервативной партии и составил не более 18-19%. Партия Reform UK продолжила набирать популярность, ее рейтинг достиг 26%.

Сентябрьский опрос компании YouGov показал, что в случае объявления выборов Reform UK могла бы получить 311 мест в Палате общин и стать крупнейшей парламентской партией. Аналогичный опрос, проведенный в июне, показал, что тогда партия могла претендовать на 271 место. Для получения абсолютного большинства любой партии необходимо получить не менее 326 мест. При этом на данный момент у Reform UK всего восемь мест.