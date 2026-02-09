https://ria.ru/20260209/posol-2073135018.html
Российский посол рассказал о разочаровании британцев в истеблишменте
Российский посол рассказал о разочаровании британцев в истеблишменте - РИА Новости, 09.02.2026
Российский посол рассказал о разочаровании британцев в истеблишменте
Разочарование британцев в привычных парламентских силах и в политическом истеблишменте налицо, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:32:00+03:00
2026-02-09T10:32:00+03:00
2026-02-09T10:32:00+03:00
в мире
великобритания
россия
лондон
андрей келин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822065_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_60ba3a566c3b427ab020a044354a5ede.jpg
https://ria.ru/20260209/britaniya-2073006042.html
великобритания
россия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822065_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6ad38db255f2923c50c0f2c43693ff6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, россия, лондон, андрей келин
В мире, Великобритания, Россия, Лондон, Андрей Келин
Российский посол рассказал о разочаровании британцев в истеблишменте
РИА Новости: Келин рассказал о разочаровании британцев в парламентских силах
ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Разочарование британцев в привычных парламентских силах и в политическом истеблишменте налицо, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Разочарование в привычных парламентских силах и вообще в политическом истеблишменте здесь налицо. На это, среди прочего, указывает лидерство в соцопросах опирающейся на критику "мейнстрима" партии "Реформа Соединенного Королевства" (Reform UK – ред.)", - сказал Келин
.
По словам посла, многие в Великобритании
ожидают, что партия правая Reform UK под руководством Найджела Фаража выступит уверенно на предстоящих в мае местных выборах и отберет немало кресел в муниципальных советах у традиционных центристских партий.
Местные выборы в Великобритании состоятся 7 мая. Тем временем правящая партия лейбористов продолжает терять популярность, в начале февраля ее рейтинг примерно сравнялся с рейтингом Консервативной партии и составил не более 18-19%. Партия Reform UK продолжила набирать популярность, ее рейтинг достиг 26%.
Сентябрьский опрос компании YouGov показал, что в случае объявления выборов Reform UK могла бы получить 311 мест в Палате общин и стать крупнейшей парламентской партией. Аналогичный опрос, проведенный в июне, показал, что тогда партия могла претендовать на 271 место. Для получения абсолютного большинства любой партии необходимо получить не менее 326 мест. При этом на данный момент у Reform UK всего восемь мест.