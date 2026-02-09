Рейтинг@Mail.ru
После бури в Португалии более 56 тысяч человек остались без электричества
16:04 09.02.2026 (обновлено: 16:33 09.02.2026)
После бури в Португалии более 56 тысяч человек остались без электричества
После бури в Португалии более 56 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 09.02.2026
После бури в Португалии более 56 тысяч человек остались без электричества
Более 56 тысяч клиентов национальной энергетической компании E-Redes остаются без электроснабжения на материковой части Португалии из-за повреждений сетей,... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T16:04:00+03:00
2026-02-09T16:33:00+03:00
После бури в Португалии более 56 тысяч человек остались без электричества

Lusa: более из-за бури в Португалии более 56 тысяч человек остались без света

МАДРИД, 9 фев - РИА Новости. Более 56 тысяч клиентов национальной энергетической компании E-Redes остаются без электроснабжения на материковой части Португалии из-за повреждений сетей, вызванных неблагоприятными погодными условиями, сообщило в понедельник новостное агентство Lusa.
"В общей сложности 56 тысяч клиентов компании E-Redes по-прежнему остаются без электроснабжения на материковой части Португалии из-за повреждений распределительной сети, вызванных неблагоприятными погодными условиями", - пишет агентство.
Премьер-министр Португалии Монтенегру - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Премьер Португалии допустил размещение военных на Украине после конфликта
20 декабря 2025, 19:44
По его информации, наиболее пострадал округ Лейрия, где без света находятся порядка 36 тысяч клиентов.
Ранее министр экономики страны Мануэл Каштру Алмеида заявил, что ущерб от бури "Кристин", обрушившейся на Португалию в конце января, по предварительным оценкам может превысить 4 миллиарда евро. Стихия привела к разрушению жилых домов и промышленных объектов, перебоям в работе транспорта и энергетической инфраструктуры. Ранее сообщалось, что более 290 тысяч домовладений в Португалии остаются без электроснабжения. В ряде муниципалитетов власти объявили режим чрезвычайной ситуации и задействовали механизмы экстренной государственной поддержки пострадавших.
Социалист Антониу Жозе Сегуру - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Кандидат от социалистов лидирует на президентских выборах в Португалии
8 февраля, 23:26
 
В миреПортугалия
 
 
