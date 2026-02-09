https://ria.ru/20260209/portugaliya-2073233908.html
После бури в Португалии более 56 тысяч человек остались без электричества
После бури в Португалии более 56 тысяч человек остались без электричества
После бури в Португалии более 56 тысяч человек остались без электричества
Более 56 тысяч клиентов национальной энергетической компании E-Redes остаются без электроснабжения на материковой части Португалии из-за повреждений сетей,... РИА Новости, 09.02.2026
После бури в Португалии более 56 тысяч человек остались без электричества
МАДРИД, 9 фев - РИА Новости. Более 56 тысяч клиентов национальной энергетической компании E-Redes остаются без электроснабжения на материковой части Португалии из-за повреждений сетей, вызванных неблагоприятными погодными условиями, сообщило в понедельник новостное агентство Lusa.
"В общей сложности 56 тысяч клиентов компании E-Redes по-прежнему остаются без электроснабжения на материковой части Португалии
из-за повреждений распределительной сети, вызванных неблагоприятными погодными условиями", - пишет агентство
.
По его информации, наиболее пострадал округ Лейрия, где без света находятся порядка 36 тысяч клиентов.
Ранее министр экономики страны Мануэл Каштру Алмеида заявил, что ущерб от бури "Кристин", обрушившейся на Португалию в конце января, по предварительным оценкам может превысить 4 миллиарда евро. Стихия привела к разрушению жилых домов и промышленных объектов, перебоям в работе транспорта и энергетической инфраструктуры. Ранее сообщалось, что более 290 тысяч домовладений в Португалии остаются без электроснабжения. В ряде муниципалитетов власти объявили режим чрезвычайной ситуации и задействовали механизмы экстренной государственной поддержки пострадавших.