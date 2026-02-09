После бури в Португалии более 56 тысяч человек остались без электричества

По его информации, наиболее пострадал округ Лейрия, где без света находятся порядка 36 тысяч клиентов.

Ранее министр экономики страны Мануэл Каштру Алмеида заявил, что ущерб от бури "Кристин", обрушившейся на Португалию в конце января, по предварительным оценкам может превысить 4 миллиарда евро. Стихия привела к разрушению жилых домов и промышленных объектов, перебоям в работе транспорта и энергетической инфраструктуры. Ранее сообщалось, что более 290 тысяч домовладений в Португалии остаются без электроснабжения. В ряде муниципалитетов власти объявили режим чрезвычайной ситуации и задействовали механизмы экстренной государственной поддержки пострадавших.