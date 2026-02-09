Рейтинг@Mail.ru
16:54 09.02.2026
В СПЧ предложили создать исследовательский центр паллиативной помощи
В СПЧ предложили создать исследовательский центр паллиативной помощи
общество, россия, справедливая помощь доктора лизы
В СПЧ предложили создать исследовательский центр паллиативной помощи

Демичева предложила создать исследовательский наццентр паллиативной помощи

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, президент благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева предложила подумать над созданием национального медицинского исследовательского центра паллиативной помощи.
"Нам необходимо рассмотреть вопрос создания национального медицинского исследовательского центра по паллиативной медицинской помощи. Такого тоже до сих в России нет", - сказала Демичева на расширенном заседании рабочей группы СПЧ "Здравоохранение и народосбережение" на тему: "Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Путин дал поручения по развитию паллиативной медпомощи в новых регионах
2 февраля, 21:15
Она подчеркнула, что вопрос того, будет ли этот центр разделяться на взрослое и детское отделения, или же совместит в себе оба, решать министерству здравоохранения. Однако создание такого центра необходимо.
"Но хотелось бы, чтобы этот центр был, потому что и вопрос телемедицинской консультации, и вопрос единого регулирования системы паллиативной помощи по всей стране стоит достаточно остро", - добавила Демичева.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В СПЧ предложили пересмотреть понятие "паллиативный статус"
9 декабря 2025, 21:20
 
