В СПЧ предложили пересмотреть определение "паллиативной помощи"

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, президент благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева предложила Минздраву РФ рассмотреть изменение определения паллиативной помощи в федеральном законодательстве и приблизить его к определению, сформулированному Всемирной организацией здравоохранения.

В российском законодательстве паллиативная медицинская помощь определяется как комплекс мероприятий, осуществляемых в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли.

"И еще один вопрос, который мы обсуждали с президентом - это корректная терминология. Термин "неизлечимые больные", который до сегодняшнего дня фигурирует в 323 федеральном законе, надо пересматривать с позиций формулировки Всемирной организации здравоохранения, с позиций гуманизма и здравого смысла", - сказала Демичева на расширенном заседании рабочей группы СПЧ "Здравоохранение и народосбережение" на тему "Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи".

Она добавила, что паллиативная помощь в значительной степени является проявлением социальной политики государства, и она не должна ограничиваться каким-либо особым статусом или иными барьерами.

"Каждый нуждающийся пациент должен получить помощь. Объект паллиативной помощи не болезнь, а человек", - подчеркнула член СПЧ.