Польша доведет численность армии до 500 тысяч, заявил министр обороны - РИА Новости, 09.02.2026
21:29 09.02.2026
Польша доведет численность армии до 500 тысяч, заявил министр обороны
Польша доведет численность армии до 500 тысяч, заявил министр обороны
Польша доведет численность армии до 500 тысяч, заявил министр обороны

Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 фев – РИА Новости. Польша доведет численность вооруженных сил до 500 тысяч человек за счет так называемого "резерва высокой готовности", сообщил на конференции в генеральном штабе вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Министр представил концепцию создания так называемого резерва высокой готовности – подготовленных резервистов, регулярно участвующих в учениях.
"В сочетании с профессиональной армией, силами территориальной обороны и другими формами военной службы это позволит обеспечить 500 000 военнослужащих, готовых к быстрой мобилизации", - сказал он.
По словам Косиняка-Камыша, добровольное членство в резерве высокой готовности будет связано с различными льготами, такими как оплата за участие в учениях и доступ к различным курсам и тренировкам. Как подчеркнул вице-премьер, служба в резерве должна быть привлекательной и "не разрушать имидж армии", и в ней могут участвовать как мужчины, так и женщины на равных условиях.
Как указал министр, на данный момент в запущенной правительством пилотной программе по военной подготовке приняли участие более 16 000 человек.
"Очень обнадеживает, что женщины почти так же охотно участвовали в общей добровольной подготовке по самообороне, как и мужчины. Самая многочисленная возрастная группа – это люди в возрасте от 36 до 45 лет", – сказал он.
Самому старшему участнику 91 год, и он прошел курс кибербезопасности, а самой старшей участнице, 80 лет, она прошла курс выживания.
"Поскольку мы отвечаем за безопасность, мы инвестируем в гражданскую оборону, гражданскую защиту и подготовку кадров. Мы хотим, чтобы эти учебные курсы подготовили как можно больше людей, способных и готовых к военной службе. Пилотная программа дала очень хорошие результаты, особенно в плане заинтересованности в службе в Силах территориальной обороны. Примерно 23-25% участников выразили готовность продолжить участие в этом формировании", — отметил Косиняк-Камыш.
