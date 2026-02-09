Польша доведет численность армии до 500 тысяч, заявил министр обороны

ВАРШАВА, 9 фев – РИА Новости. Польша доведет численность вооруженных сил до 500 тысяч человек за счет так называемого "резерва высокой готовности", сообщил на конференции в генеральном штабе вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Министр представил концепцию создания так называемого резерва высокой готовности – подготовленных резервистов, регулярно участвующих в учениях.
"В сочетании с профессиональной армией, силами территориальной обороны и другими формами военной службы это позволит обеспечить 500 000 военнослужащих, готовых к быстрой мобилизации", - сказал он.
По словам Косиняка-Камыша, добровольное членство в резерве высокой готовности будет связано с различными льготами, такими как оплата за участие в учениях и доступ к различным курсам и тренировкам. Как подчеркнул вице-премьер, служба в резерве должна быть привлекательной и "не разрушать имидж армии", и в ней могут участвовать как мужчины, так и женщины на равных условиях.
Как указал министр, на данный момент в запущенной правительством пилотной программе по военной подготовке приняли участие более 16 000 человек.
"Очень обнадеживает, что женщины почти так же охотно участвовали в общей добровольной подготовке по самообороне, как и мужчины. Самая многочисленная возрастная группа – это люди в возрасте от 36 до 45 лет", – сказал он.
Самому старшему участнику 91 год, и он прошел курс кибербезопасности, а самой старшей участнице, 80 лет, она прошла курс выживания.
"Поскольку мы отвечаем за безопасность, мы инвестируем в гражданскую оборону, гражданскую защиту и подготовку кадров. Мы хотим, чтобы эти учебные курсы подготовили как можно больше людей, способных и готовых к военной службе. Пилотная программа дала очень хорошие результаты, особенно в плане заинтересованности в службе в Силах территориальной обороны. Примерно 23-25% участников выразили готовность продолжить участие в этом формировании", — отметил Косиняк-Камыш.