В Польше избили двух украинок
В Польше избили двух украинок
Польская полиция задержала четырех человек, подозреваемых в нападении на двух украинских женщин в Прушкове недалеко от Варшавы, сообщает радиостанция RMF24. РИА Новости, 09.02.2026
RMF24: в Польше избили двух украинок, выкрикивая требования вернуться на родину
ВАРШАВА, 9 фев – РИА Новости.
Польская полиция задержала четырех человек, подозреваемых в нападении на двух украинских женщин в Прушкове недалеко от Варшавы, сообщает радиостанция RMF24
.
"Инцидент произошел в выходные, после чего пострадавшие были доставлены в больницу. Нападавшие, предположительно, использовали деревянную дубинку и слезоточивый газ", - отмечает радио.
По его данным, проверяются утверждения о том, что нападение могло быть мотивировано национальностью.
"Согласно полученным полицией сообщениям, нападавшие во время нападения выкрикивали вульгарные ругательства в адрес женщин, требуя, чтобы те вернулись на родину", - указано в сообщении.
Задержанные — поляки: 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 23 до 50 лет. Сообщается, что перед нападением эта группа агрессивных лиц шла по улице, разбивая окна в жилых домах. Когда одна из жительниц приблизилась к ним, она подверглась нападению. Другая женщина, прибежавшая ей на помощь, также получила ранения.