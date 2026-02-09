В Польше избили двух украинок

ВАРШАВА, 9 фев – РИА Новости. Польская полиция задержала четырех человек, подозреваемых в нападении на двух украинских женщин в Прушкове недалеко от Варшавы, сообщает радиостанция Польская полиция задержала четырех человек, подозреваемых в нападении на двух украинских женщин в Прушкове недалеко от Варшавы, сообщает радиостанция RMF24

"Инцидент произошел в выходные, после чего пострадавшие были доставлены в больницу. Нападавшие, предположительно, использовали деревянную дубинку и слезоточивый газ", - отмечает радио.

По его данным, проверяются утверждения о том, что нападение могло быть мотивировано национальностью.

"Согласно полученным полицией сообщениям, нападавшие во время нападения выкрикивали вульгарные ругательства в адрес женщин, требуя, чтобы те вернулись на родину", - указано в сообщении.