В Белгороде нашли и оштрафовали двух девушек за оскорбительное видео

БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции Белгородской области установили личности и привлекли к ответственности двух девушек, разместивших в интернете видео с оскорблениями в адрес жителей и защитников региона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.