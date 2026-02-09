В Белгороде нашли и оштрафовали двух девушек за оскорбительное видео

БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции Белгородской области установили личности и привлекли к ответственности двух девушек, разместивших в интернете видео с оскорблениями в адрес жителей и защитников региона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги из Белгорода в кратчайшие сроки установили личности и местонахождение двух девушек. Видео с их оскорбительными высказываниями в адрес жителей и защитников Белгородской области вызвало большой общественный резонанс. Видеозапись выявлена полицейскими в ходе мониторинга сети Интернет. Обе участницы ролика были оперативно найдены и доставлены для разбирательства в полицию", - написала Волк в мессенджере Мах.
По ее словам, участницами ролика оказались 22-летняя жительница Калининградской области и 26-летняя ранее судимая жительница белгородского Грайворона. Обе девушки привлечены к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации (статья 20.3.3), каждой назначен штраф в размере 47 тысяч рублей. Дополнительно по статье о мелком хулиганстве (статья 20.1) они оштрафованы на 500 и 600 рублей, добавила Волк.
"Девушки публично принесли белгородцам извинения за свои высказывания", - отметила представитель МВД.