Полиция опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 09.02.2026
00:15 09.02.2026
Полиция опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева
Полиция опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 09.02.2026
Полиция опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева
Полицейские в Москве опросили соседей задержанных пособника и исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева - Виктора Васина и Любомира Корбы,... РИА Новости, 09.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
происшествия, россия, москва, украина, игорь костюков (генштаб), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Игорь Костюков (Генштаб), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Полиция опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева

РИА Новости: полиция опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Полицейские в Москве опросили соседей задержанных пособника и исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева - Виктора Васина и Любомира Корбы, рассказали РИА Новости жители этого дома.
В воскресенье ЦОС ФСБ сообщил, что установлены пособники и исполнитель покушения на убийство первого заместителя начальника главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, которое было совершено в пятницу в жилом доме в Москве. Пособниками преступления оказались двое граждан России - Васин и Зинаида Серебрицкая, исполнителем оказался также гражданин РФ Корба. По данным ФСБ, Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину. Корба же после совершения преступления был задержан в Дубае и выдан российской стороне.
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник
Вчера, 21:17
"В пятницу, 6 февраля, около 21.00 (мск ред.) ко мне приходили полицейские. Они и в другую квартиру заходили, просили подняться на этаж и быть понятыми", - рассказала соседка задержанного Васина, отметив, что правоохранители обошли несколько квартир в подъезде.
Соседи исполнителя покушения Корбы также рассказали агентству, что ранее о нем спрашивала полиция.
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева
ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева
Вчера, 11:29
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
