Полиция опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Полицейские в Москве опросили соседей задержанных пособника и исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева - Виктора Васина и Любомира Корбы, рассказали РИА Новости жители этого дома.

"В пятницу, 6 февраля, около 21.00 (мск ред.) ко мне приходили полицейские. Они и в другую квартиру заходили, просили подняться на этаж и быть понятыми", - рассказала соседка задержанного Васина, отметив, что правоохранители обошли несколько квартир в подъезде.