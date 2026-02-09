https://ria.ru/20260209/politsija-2073084544.html
Полиция опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Полицейские в Москве опросили соседей задержанных пособника и исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева - Виктора Васина и Любомира Корбы, рассказали РИА Новости жители этого дома.
В воскресенье ЦОС ФСБ
сообщил, что установлены пособники и исполнитель покушения на убийство первого заместителя начальника главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, которое было совершено в пятницу в жилом доме в Москве
. Пособниками преступления оказались двое граждан России
- Васин и Зинаида Серебрицкая, исполнителем оказался также гражданин РФ Корба. По данным ФСБ, Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину
. Корба же после совершения преступления был задержан в Дубае
и выдан российской стороне.
"В пятницу, 6 февраля, около 21.00 (мск ред.) ко мне приходили полицейские. Они и в другую квартиру заходили, просили подняться на этаж и быть понятыми", - рассказала соседка задержанного Васина, отметив, что правоохранители обошли несколько квартир в подъезде.
Соседи исполнителя покушения Корбы также рассказали агентству, что ранее о нем спрашивала полиция.
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби
в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США
и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков
.