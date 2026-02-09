Рейтинг@Mail.ru
Экс-разведчик назвал цель покушения на генерала Алексеева
23:36 09.02.2026
Экс-разведчик назвал цель покушения на генерала Алексеева
Покушением на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Киев мог попытаться сделать так, чтобы... РИА Новости, 09.02.2026
в мире
россия
украина
сша
скотт риттер
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, скотт риттер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
В мире, Россия, Украина, США, Скотт Риттер, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Экс-разведчик назвал цель покушения на генерала Алексеева

Риттер: покушением на Алексеева Киев мог попытаться повлиять на переговоры

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Покушением на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Киев мог попытаться сделать так, чтобы Россия вышла из переговоров по украинскому урегулированию, или спровоцировать такой ответ, который мог бы вызвать симпатии к Украине у США, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля в лифтовом холле жилого дома в Москве, военачальника госпитализировали. Позже ФСБ России сообщила, что исполнителя покушения, прибывшего в российскую столицу по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, Любомира Корбу, задержали в Дубае и передали российской стороне.
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Обещали 30 тысяч долларов". Кто стоит за покушением на генерала Алексеева
Вчера, 13:24
"Одной из целей и задач (покушения на Алексеева - ред.), безусловно, мог быть срыв переговоров - прежде всего за счет вынуждения России выйти из переговорного процесса... либо путем провоцирования России на ответные действия такого масштаба, при котором Украина могла бы заявить, что говорить о мире с Москвой невозможно, и попытаться добиться более сочувственной позиции со стороны Соединенных Штатов", - считает Риттер.
Экс-разведчик также предположил, что украинская сторона действовала с намерением дестабилизировать ситуацию. По его мнению, целенаправленная попытка убийства заместителя ключевой фигуры, возглавляющей переговорный процесс со стороны России, могла стать "оскорблением и провокацией".
Покушение на Алексеева произошло на фоне состоявшегося в Абу-Даби на минувшей неделе второго раунда переговоров по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Генерал-лейтенант Алексеев - его первый заместитель.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Захарова осудила покушения Киева на высокопоставленных российских лиц
8 февраля, 17:47
 
