Экс-разведчик назвал цель покушения на генерала Алексеева

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Покушением на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Киев мог попытаться сделать так, чтобы Россия вышла из переговоров по украинскому урегулированию, или спровоцировать такой ответ, который мог бы вызвать симпатии к Украине у США, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля в лифтовом холле жилого дома в Москве, военачальника госпитализировали. Позже ФСБ России сообщила, что исполнителя покушения, прибывшего в российскую столицу по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, Любомира Корбу, задержали в Дубае и передали российской стороне.
"Одной из целей и задач (покушения на Алексеева - ред.), безусловно, мог быть срыв переговоров - прежде всего за счет вынуждения России выйти из переговорного процесса... либо путем провоцирования России на ответные действия такого масштаба, при котором Украина могла бы заявить, что говорить о мире с Москвой невозможно, и попытаться добиться более сочувственной позиции со стороны Соединенных Штатов", - считает Риттер.
Экс-разведчик также предположил, что украинская сторона действовала с намерением дестабилизировать ситуацию. По его мнению, целенаправленная попытка убийства заместителя ключевой фигуры, возглавляющей переговорный процесс со стороны России, могла стать "оскорблением и провокацией".
Покушение на Алексеева произошло на фоне состоявшегося в Абу-Даби на минувшей неделе второго раунда переговоров по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Генерал-лейтенант Алексеев - его первый заместитель.