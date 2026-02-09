Экс-разведчик назвал цель покушения на генерала Алексеева

ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Покушением на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Киев мог попытаться сделать так, чтобы Россия вышла из переговоров по украинскому урегулированию, или спровоцировать такой ответ, который мог бы вызвать симпатии к Украине у США, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.