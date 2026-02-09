Рейтинг@Mail.ru
Американский военный прокомментировал покушение на генерала Алексеева - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073255446.html
Американский военный прокомментировал покушение на генерала Алексеева
Американский военный прокомментировал покушение на генерала Алексеева - РИА Новости, 09.02.2026
Американский военный прокомментировал покушение на генерала Алексеева
Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева говорит об отчаянии Владимира Зеленского и РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:13:00+03:00
2026-02-09T17:13:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
эрл расмуссен
игорь костюков (генштаб)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673476_0:179:3188:1972_1920x0_80_0_0_86917641dd1e180bd4213761787edc23.jpg
https://ria.ru/20260209/ukraina-2073052143.html
https://ria.ru/20260209/kriminal-2073177558.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673476_459:0:3188:2047_1920x0_80_0_0_ed45eba0c651eb4c9e0018f3a60f9347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, эрл расмуссен, игорь костюков (генштаб), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Эрл Расмуссен, Игорь Костюков (Генштаб), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Американский военный прокомментировал покушение на генерала Алексеева

Расмуссен: покушение на генерала Алексеева говорит об отчаянии Зеленского

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева говорит об отчаянии Владимира Зеленского и нежелании мира на Украине, заявил в интервью РИА Новости подполковник сухопутных сил США в отставке Эрл Расмуссен.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. Позже ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, Любомира Корбу задержали в Дубае и передали РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Киевские киллеры приблизили капитуляцию Украины
Вчера, 08:00
"Зеленский находится в отчаянном положении и испытывает давление со многих сторон. Он на самом деле не поддерживает мир и пытается спровоцировать ответные действия, сорвать мирные переговоры и вовлечь в конфликт силы США или Европы", - сказал Расмуссен.
Он подчеркнул, что если оценивать поведение украинских властей в прошлом, то подобные преступления не вызывают удивления. По словам Расмуссена, Зеленский заботится о сохранении власти и собственном обогащении, а также пытается ослабить Россию, вместо того, чтобы думать о собственном народе.
«
"Зеленский знает, что время не на его стороне. Отчаявшиеся люди совершают необычные и опасные поступки", - добавил эксперт.
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби на минувшей неделе второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Обещали 30 тысяч долларов". Кто стоит за покушением на генерала Алексеева
Вчера, 13:24
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЭрл РасмуссенИгорь Костюков (Генштаб)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Покушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала