ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева говорит об отчаянии Владимира Зеленского и нежелании мира на Украине, заявил в интервью РИА Новости подполковник сухопутных сил США в отставке Эрл Расмуссен.

Он подчеркнул, что если оценивать поведение украинских властей в прошлом, то подобные преступления не вызывают удивления. По словам Расмуссена, Зеленский заботится о сохранении власти и собственном обогащении, а также пытается ослабить Россию, вместо того, чтобы думать о собственном народе.