ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева говорит об отчаянии Владимира Зеленского и нежелании мира на Украине, заявил в интервью РИА Новости подполковник сухопутных сил США в отставке Эрл Расмуссен.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. Позже ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, Любомира Корбу задержали в Дубае и передали РФ.
Он подчеркнул, что если оценивать поведение украинских властей в прошлом, то подобные преступления не вызывают удивления. По словам Расмуссена, Зеленский заботится о сохранении власти и собственном обогащении, а также пытается ослабить Россию, вместо того, чтобы думать о собственном народе.

"Зеленский знает, что время не на его стороне. Отчаявшиеся люди совершают необычные и опасные поступки", - добавил эксперт.
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби на минувшей неделе второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.