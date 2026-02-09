Причастную к покушению на Алексеева видели в родном селе в 2024 году

ХОРОШЕЕ (ЛНР), 9 фев - РИА Новости. Сообщницу преступника, стрелявшего в генерала Владимира Алексеева, в 2024 году видели в селе Хорошее ЛНР, где она продавала дом, сообщила РИА Новости ее соседка.

Ранее сообщалось, что Зинаида Серебрицкая пыталась продать свой дом площадью 86 квадратных метров в селе Хорошее Старосербского округа ЛНР

"Тут никто не живет, дом вроде бы не продали. Была (Серебрицкая - ред.) последний раз тут то ли в мае, то ли в июне 2024 года", - рассказала женщина.

По ее словам, Серебрицкая уехала вместе с дочкой и больше в доме никто не появлялся.

"Она вроде бы как в Москву переехала", - сказала местная жительница.