Причастную к покушению на Алексеева видели в родном селе в 2024 году - РИА Новости, 09.02.2026
11:17 09.02.2026
Причастную к покушению на Алексеева видели в родном селе в 2024 году
Причастную к покушению на Алексеева видели в родном селе в 2024 году
Причастную к покушению на Алексеева видели в родном селе в 2024 году

Причастную к покушению на Алексеева видели в селе Хорошее в 2024 году

ХОРОШЕЕ (ЛНР), 9 фев - РИА Новости. Сообщницу преступника, стрелявшего в генерала Владимира Алексеева, в 2024 году видели в селе Хорошее ЛНР, где она продавала дом, сообщила РИА Новости ее соседка.
Ранее сообщалось, что Зинаида Серебрицкая пыталась продать свой дом площадью 86 квадратных метров в селе Хорошее Старосербского округа ЛНР.
"Тут никто не живет, дом вроде бы не продали. Была (Серебрицкая - ред.) последний раз тут то ли в мае, то ли в июне 2024 года", - рассказала женщина.
По ее словам, Серебрицкая уехала вместе с дочкой и больше в доме никто не появлялся.
"Она вроде бы как в Москву переехала", - сказала местная жительница.
В жилом доме в Москве 6 февраля было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на Алексеева, Любомира Корбу, задержали в Дубае и передали России. Согласно данным суда, он арестован. Пособниками преступления оказались двое граждан России - Серебрицкая, 1971 рождения, и Виктор Васин, 1959 года рождения.
