Корба признался, что ему платили две тысячи долларов в месяц за слежку
Корба признался, что ему платили две тысячи долларов в месяц за слежку - РИА Новости, 09.02.2026
Корба признался, что ему платили две тысячи долларов в месяц за слежку
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева заявил на видео ФСБ, что ему платили 2 тысячи долларов в месяц за слежку за объектами и людьми.
