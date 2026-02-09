Рейтинг@Mail.ru
Соучастница покушения на Алексеева снимала квартиру в его доме с декабря - РИА Новости, 09.02.2026
10:00 09.02.2026 (обновлено: 11:05 09.02.2026)
Соучастница покушения на Алексеева снимала квартиру в его доме с декабря
Соучастница покушения на Алексеева снимала квартиру в его доме с декабря - РИА Новости, 09.02.2026
Соучастница покушения на Алексеева снимала квартиру в его доме с декабря
Соучастница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Серебрицкая арендовала квартиру в его доме с 11 декабря 2025 года, следует из опубликованного... РИА Новости, 09.02.2026
Новости
Пособница покушения на Алексеева Зинаида Серебрицкая
покушение на генерала алексеева в москве
Покушение на генерала Алексеева в Москве
Соучастница покушения на Алексеева снимала квартиру в его доме с декабря

ФСБ показала фото соучастницы покушения на генерала Алексеева Серебрицкой

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Соучастница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Серебрицкая арендовала квартиру в его доме с 11 декабря 2025 года, следует из опубликованного ФСБ видео.
"С 11.12.2025 арендовала жилье по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, дом 24, корпус 1, квартира 337", - говорится в справке ФСБ, показанной на видео.
Допрос исполнителя покушения на генерала Алексеева Любомира Корбы и его пособника - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Исполнитель покушения на Алексеева признался, что его завербовала СБУ
