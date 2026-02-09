МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Соучастница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Серебрицкая арендовала квартиру в его доме с 11 декабря 2025 года, следует из опубликованного ФСБ видео.
https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073127741.html
Соучастница покушения на Алексеева снимала квартиру в его доме с декабря
Соучастница покушения на Алексеева снимала квартиру в его доме с декабря - РИА Новости, 09.02.2026
Соучастница покушения на Алексеева снимала квартиру в его доме с декабря
Соучастница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Серебрицкая арендовала квартиру в его доме с 11 декабря 2025 года, следует из опубликованного... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:00:00+03:00
2026-02-09T10:00:00+03:00
2026-02-09T11:05:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073119098_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e10bc342b2aef2dbc26ea87c8e40e37.jpg
https://ria.ru/20260209/korba-2073127296.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073119098_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_76a8c113ecfce9195769f5073e75e44d.jpg
Пособница покушения на Алексеева Зинаида Серебрицкая
Пособница покушения на Алексеева Зинаида Серебрицкая.
2026-02-09T10:00
true
PT0M35S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Соучастница покушения на Алексеева снимала квартиру в его доме с декабря
ФСБ показала фото соучастницы покушения на генерала Алексеева Серебрицкой
ПроисшествияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Покушение на генерала Алексеева в Москве