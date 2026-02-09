Исполнителя покушения на Алексеева Корбу забросили в Россию в 2025 году

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Непосредственный исполнитель покушения на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был заброшен в Россию в августе 2025 года по маршруту: Киев - Кишинев - Тбилиси - Москва, сообщили РИА Новости в ФСБ России.