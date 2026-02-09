https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073125401.html
Исполнителя покушения на Алексеева Корбу забросили в Россию в 2025 году
Исполнителя покушения на Алексеева Корбу забросили в Россию в 2025 году - РИА Новости, 09.02.2026
Исполнителя покушения на Алексеева Корбу забросили в Россию в 2025 году
Непосредственный исполнитель покушения на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был... РИА Новости, 09.02.2026
Исполнителя покушения на Алексеева Корбу забросили в Россию в 2025 году
ФСБ: Корбу забросили в Москву по маршруту Киев - Кишинев - Тбилиси - Москва