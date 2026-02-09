Рейтинг@Mail.ru
Исполнителя покушения на Алексеева Корбу забросили в Россию в 2025 году
09:45 09.02.2026 (обновлено: 10:09 09.02.2026)
Исполнителя покушения на Алексеева Корбу забросили в Россию в 2025 году
Исполнителя покушения на Алексеева Корбу забросили в Россию в 2025 году
россия
киев
кишинев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
покушение на генерала алексеева в москве
россия, киев, кишинев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, покушение на генерала алексеева в москве
Россия, Киев, Кишинев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Покушение на генерала Алексеева в Москве
© ЦОС ФСБ РФИсполнитель покушения на генерала Алексеева Любомир Корба. Кадр видео
© ЦОС ФСБ РФ
Исполнитель покушения на генерала Алексеева Любомир Корба. Кадр видео
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Непосредственный исполнитель покушения на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был заброшен в Россию в августе 2025 года по маршруту: Киев - Кишинев - Тбилиси - Москва, сообщили РИА Новости в ФСБ России.
"Корба завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в городе Тернополе, прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью "полиграфа", проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций "Zoom" и заброшен в Россию в августе 2025 года по маршруту: Киев - Кишинев - Тбилиси - Москва", - говорится в сообщении ведомства.
Виктор Васин и Любомир Корба. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Соучастник покушения на Алексеева заявил, что раскаивается в помощи Корбе
