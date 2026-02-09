https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073124063.html
Соучастник покушения на Алексеева Васин признал, что помогал киллеру Корбе
Пособник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин заявил, что его знакомый Любомир Корба попросил помочь ему в съеме жилья и... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:38:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
россия
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
ФСБ: Васин признал, что Корба просил ему помочь в съеме жилья