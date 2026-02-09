Рейтинг@Mail.ru
Соучастник покушения на Алексеева Васин признал, что помогал киллеру Корбе
09:38 09.02.2026 (обновлено: 09:41 09.02.2026)
Соучастник покушения на Алексеева Васин признал, что помогал киллеру Корбе
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Соучастник покушения на Алексеева Васин признал, что помогал киллеру Корбе

ФСБ: Васин признал, что Корба просил ему помочь в съеме жилья

© ЦОС ФСБ РФПособник покушения на генерала Алексеева Виктор Васин. Кадр видео
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пособник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин заявил, что его знакомый Любомир Корба попросил помочь ему в съеме жилья и приобретении проездного.
"Он (Корба - ред.) обратился ко мне с просьбой оказать ему содействие в съеме временного жилья, конспиративной квартиры, и приобретении проездных документов в городе Москва", - сказал Васин, видео признания которого обнародовала ФСБ России.
Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Соучастница покушения на Алексеева до 2020 года была гражданкой Украины
Вчера, 09:31
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Покушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
