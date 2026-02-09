Соучастник покушения на Алексеева заявил, что раскаивается в помощи Корбе

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Виктор Васин заявил на видео ФСБ, что искренне раскаивается в том, что помогал своему знакомому Любомиру Корбе, стрелявшему в генерала Владимира Алексеева.
"Мой знакомый Корба Любомир Михайлович прибыл на территорию Москвы по заданию спецслужб Украины для устранения генерала-лейтенанта Алексеева. Он обратился ко мне с просьбой оказать ему содействие в съеме временного жилья конспиративной квартиры и приобретения проездных документов в городе Москва. О чем я искренне раскаиваюсь", - сказал Васин.
В воскресенье ФСБ РФ сообщила, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. По данным СК РФ, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Установлены пособники преступления - граждане РФ Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину. Корба уже арестован.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.