Соучастник покушения на Алексеева заявил, что раскаивается в помощи Корбе
09:36 09.02.2026 (обновлено: 09:39 09.02.2026)
Соучастник покушения на Алексеева заявил, что раскаивается в помощи Корбе
Соучастник покушения на Алексеева заявил, что раскаивается в помощи Корбе - РИА Новости, 09.02.2026
Соучастник покушения на Алексеева заявил, что раскаивается в помощи Корбе
Виктор Васин заявил на видео ФСБ, что искренне раскаивается в том, что помогал своему знакомому Любомиру Корбе, стрелявшему в генерала Владимира Алексеева. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:36:00+03:00
2026-02-09T09:39:00+03:00
Происшествия
Соучастник покушения на Алексеева заявил, что раскаивается в помощи Корбе

ФСБ: Васин заявил, что раскаивается в содействии Корбе, стрелявшему в Алексеева

© ЦОС ФСБ РФВиктор Васин и Любомир Корба. Кадр видео
Виктор Васин и Любомир Корба. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© ЦОС ФСБ РФ
Виктор Васин и Любомир Корба. Кадр видео
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Виктор Васин заявил на видео ФСБ, что искренне раскаивается в том, что помогал своему знакомому Любомиру Корбе, стрелявшему в генерала Владимира Алексеева.
"Мой знакомый Корба Любомир Михайлович прибыл на территорию Москвы по заданию спецслужб Украины для устранения генерала-лейтенанта Алексеева. Он обратился ко мне с просьбой оказать ему содействие в съеме временного жилья конспиративной квартиры и приобретения проездных документов в городе Москва. О чем я искренне раскаиваюсь", - сказал Васин.
В воскресенье ФСБ РФ сообщила, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. По данным СК РФ, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Установлены пособники преступления - граждане РФ Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину. Корба уже арестован.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
