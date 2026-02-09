Рейтинг@Mail.ru
Корба получил указание о покушении на Алексеева в декабре 2025 года - РИА Новости, 09.02.2026
09:29 09.02.2026
Корба получил указание о покушении на Алексеева в декабре 2025 года
Корба получил указание о покушении на Алексеева в декабре 2025 года
Любомир Корба на видео ФСБ России заявил, что указание о ликвидации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева он получил в декабре 2025 года. РИА Новости, 09.02.2026
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), главное разведывательное управление рф, покушение на генерала алексеева в москве
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Главное разведывательное управление РФ, Покушение на генерала Алексеева в Москве
Корба получил указание о покушении на Алексеева в декабре 2025 года

ФСБ: Корба получил указание о покушении на Алексеева в декабре 2025 года

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкИсполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Любомир Корба на видео ФСБ России заявил, что указание о ликвидации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева он получил в декабре 2025 года.
"В декабре (2025 года - ред.) мне поступило указание по ликвидации генерала ГРУ Алексеева. За выполнение этого задания мне обещали оплатить 30 тысяч долларов США", - сказал Корба.
По данным следствия, Любомир Корба является непосредственным исполнителем преступления. В настоящий момент Корба арестован и в отношении него столичным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Корба признался, что ему платили две тысячи долларов в месяц за слежку
Корба признался, что ему платили две тысячи долларов в месяц за слежку
