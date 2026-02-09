Рейтинг@Mail.ru
Соучастница покушения на Алексеева арендовала квартиру в его доме с декабря - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 09.02.2026 (обновлено: 11:05 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073118149.html
Соучастница покушения на Алексеева арендовала квартиру в его доме с декабря
Соучастница покушения на Алексеева арендовала квартиру в его доме с декабря - РИА Новости, 09.02.2026
Соучастница покушения на Алексеева арендовала квартиру в его доме с декабря
РИА Новости. СОУЧАСТНИЦА ПОКУШЕНИЯ НА ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА СЕРЕБРИЦКАЯ АРЕНДОВАЛА КВАРТИРУ В ЕГО ДОМЕ С 11 ДЕКАБРЯ 2025 Г - ВИДЕО ФСБ. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:18:00+03:00
2026-02-09T11:05:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073117015_0:82:945:614_1920x0_80_0_0_1fe7ccbb57a95a98742445b2fa8d9ad6.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073117015_0:0:945:710_1920x0_80_0_0_0b419abbdf90f8a1d9356076eae9a9c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Соучастница покушения на Алексеева арендовала квартиру в его доме с декабря

ФСБ: соучастница покушения на Алексеева арендовала квартиру в его доме с декабря

© Фото : ЦОС ФСБ РФПособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая
Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : ЦОС ФСБ РФ
Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИА Новости. СОУЧАСТНИЦА ПОКУШЕНИЯ НА ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА СЕРЕБРИЦКАЯ АРЕНДОВАЛА КВАРТИРУ В ЕГО ДОМЕ С 11 ДЕКАБРЯ 2025 Г - ВИДЕО ФСБ.
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала