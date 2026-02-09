Рейтинг@Mail.ru
Пособница покушения на Алексеева сняла квартиру в том же доме, где жил он - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 09.02.2026 (обновлено: 09:30 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073116130.html
Пособница покушения на Алексеева сняла квартиру в том же доме, где жил он
Пособница покушения на Алексеева сняла квартиру в том же доме, где жил он - РИА Новости, 09.02.2026
Пособница покушения на Алексеева сняла квартиру в том же доме, где жил он
Пособник покушения на генерала Владимира Алексеева арендовала квартиру в том же доме, где было совершено покушение, и передала исполнителю электронный ключ,... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:13:00+03:00
2026-02-09T09:30:00+03:00
украина
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
покушение на генерала алексеева в москве
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073117037_0:16:1757:1004_1920x0_80_0_0_c63387c04d82e0fca0f0867d70243e2f.jpg
https://ria.ru/20260208/fsb-2072990669.html
украина
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073117037_186:0:1525:1004_1920x0_80_0_0_9bdf289ee73f3de4f086ca87b932ec3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, вооруженные силы рф, покушение на генерала алексеева в москве, происшествия
Украина, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, Покушение на генерала Алексеева в Москве, Происшествия
Пособница покушения на Алексеева сняла квартиру в том же доме, где жил он

Пособница покушения на Алексеева передала электронный ключ от дома исполнителю

© ЦОС ФСБ РФПособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая. Кадр видео
Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© ЦОС ФСБ РФ
Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пособник покушения на генерала Владимира Алексеева арендовала квартиру в том же доме, где было совершено покушение, и передала исполнителю электронный ключ, сообщило ФСБ.
"По заданию СБУ Любомир Корба за ежемесячное денежное вознаграждение в криптовалюте осуществлял наблюдение за высокопоставленными военнослужащими ВС РФ в московском регионе. Изъял из схрона в Московской области пистолет "ПМ" с глушителем и боекомплектом, заложенный спецслужбами Украины, а также электронный ключ от входной двери в подъезд, где проживал Владимир Алексеев, переданный через тайник выехавшей на Украину Серебрицкой Зинаидой, 1971 года рождения, арендовавшей квартиру в доме объекта посягательства", - говорится в сообщении ведомства.
ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева
8 февраля, 11:29
 
УкраинаМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныВооруженные силы РФПокушение на генерала Алексеева в МосквеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала