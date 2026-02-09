https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073116130.html
Пособница покушения на Алексеева сняла квартиру в том же доме, где жил он
Пособница покушения на Алексеева сняла квартиру в том же доме, где жил он - РИА Новости, 09.02.2026
Пособница покушения на Алексеева сняла квартиру в том же доме, где жил он
Пособник покушения на генерала Владимира Алексеева арендовала квартиру в том же доме, где было совершено покушение, и передала исполнителю электронный ключ,... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:13:00+03:00
2026-02-09T09:13:00+03:00
2026-02-09T09:30:00+03:00
украина
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
покушение на генерала алексеева в москве
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073117037_0:16:1757:1004_1920x0_80_0_0_c63387c04d82e0fca0f0867d70243e2f.jpg
https://ria.ru/20260208/fsb-2072990669.html
украина
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073117037_186:0:1525:1004_1920x0_80_0_0_9bdf289ee73f3de4f086ca87b932ec3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, вооруженные силы рф, покушение на генерала алексеева в москве, происшествия
Украина, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, Покушение на генерала Алексеева в Москве, Происшествия
Пособница покушения на Алексеева сняла квартиру в том же доме, где жил он
Пособница покушения на Алексеева передала электронный ключ от дома исполнителю