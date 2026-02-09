Рейтинг@Mail.ru
ФСБ раскрыла новые подробности покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073115620.html
ФСБ раскрыла новые подробности покушения на генерала Алексеева
ФСБ раскрыла новые подробности покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 09.02.2026
ФСБ раскрыла новые подробности покушения на генерала Алексеева
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева дождался его появления на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела, сообщили в ЦОС ФСБ России. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:09:00+03:00
2026-02-09T09:09:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072992060_0:30:1814:1050_1920x0_80_0_0_a56c86521e0615d22e424de208108f8b.jpg
https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073114380.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072992060_187:0:1627:1080_1920x0_80_0_0_a32b9d5b35721a49751801f42d6a475e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
ФСБ раскрыла новые подробности покушения на генерала Алексеева

ФСБ: исполнитель покушения на Алексеева ждал его у лифта и произвел 4 выстрела

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкИсполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева дождался его появления на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"В день покушения Л. Корба проник в подъезд дома, где проживал военнослужащий, дождался его появления на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела", - говорится в сообщении ведомства.
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
СБУ обещала выплатить исполнителю покушения на Алексеева 30 тысяч долларов
Вчера, 09:01
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Покушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала