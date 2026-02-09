https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073115620.html
ФСБ раскрыла новые подробности покушения на генерала Алексеева
ФСБ раскрыла новые подробности покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 09.02.2026
ФСБ раскрыла новые подробности покушения на генерала Алексеева
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева дождался его появления на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела, сообщили в ЦОС ФСБ России. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:09:00+03:00
2026-02-09T09:09:00+03:00
2026-02-09T09:09:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072992060_0:30:1814:1050_1920x0_80_0_0_a56c86521e0615d22e424de208108f8b.jpg
https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073114380.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072992060_187:0:1627:1080_1920x0_80_0_0_a32b9d5b35721a49751801f42d6a475e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
ФСБ раскрыла новые подробности покушения на генерала Алексеева
ФСБ: исполнитель покушения на Алексеева ждал его у лифта и произвел 4 выстрела