Корба по заданию СБУ следил за российскими военными за криптовалюту
Корба по заданию СБУ следил за российскими военными за криптовалюту
Непосредственный исполнитель покушения на первого замначальника Главного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба по... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T08:58:00+03:00
украина
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
украина
Новости
украина, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Корба по заданию СБУ следил за российскими военными за криптовалюту
ФСБ: Корба следил за российскими военными за награду в криптовалюте