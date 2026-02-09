Рейтинг@Mail.ru
Корба по заданию СБУ следил за российскими военными за криптовалюту - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073113641.html
Корба по заданию СБУ следил за российскими военными за криптовалюту
Корба по заданию СБУ следил за российскими военными за криптовалюту - РИА Новости, 09.02.2026
Корба по заданию СБУ следил за российскими военными за криптовалюту
Непосредственный исполнитель покушения на первого замначальника Главного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба по... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T08:58:00+03:00
2026-02-09T08:58:00+03:00
украина
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072982432_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_a29e92ea7076a37785a0eb436cacf1eb.jpg
https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073113274.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072982432_61:0:1016:716_1920x0_80_0_0_4710f5c9f7168128e0906b4741098db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Украина, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Корба по заданию СБУ следил за российскими военными за криптовалюту

ФСБ: Корба следил за российскими военными за награду в криптовалюте

© РИА НовостиЭкстрадиция Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию покушения на генерала Алексеева из Дубая
Экстрадиция Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию покушения на генерала Алексеева из Дубая - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости
Экстрадиция Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию покушения на генерала Алексеева из Дубая
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Непосредственный исполнитель покушения на первого замначальника Главного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в криптовалюте следил за высокопоставленными российскими военными в московском регионе, сообщила ФСБ.
"По заданию СБУ Л.Корба за ежемесячное денежное вознаграждение в криптовалюте осуществлял наблюдение за высокопоставленными военнослужащими ВС РФ в московском регионе", - говорится в сообщении.
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Соучастник покушения на Алексеева арендовал квартиру для исполнителя
Вчера, 08:56
 
УкраинаВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала