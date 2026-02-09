https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073113274.html
Соучастник покушения на Алексеева арендовал квартиру для исполнителя
Соучастник покушения на генерала Владимира Алексеева Виктор Васин арендовал квартиру для конспиративного проживания исполнителя покушения Любомира Корбы,... РИА Новости, 09.02.2026
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
россия
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
