08:56 09.02.2026
Соучастник покушения на Алексеева арендовал квартиру для исполнителя
Соучастник покушения на Алексеева арендовал квартиру для исполнителя
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Соучастник покушения на Алексеева арендовал квартиру для исполнителя

ФСБ: соучастник покушения на Алексеева арендовал квартиру для исполнителя

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Соучастник покушения на генерала Владимира Алексеева Виктор Васин арендовал квартиру для конспиративного проживания исполнителя покушения Любомира Корбы, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"Сообщник Л.Корбы - В.Васин арендовал квартиру для конспиративного проживания Л.Корбы в период подготовки преступления, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте", - говорится в сообщении.
Исполнителя покушения на генерала Алексеева завербовала СБУ в 2025 году
