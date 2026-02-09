https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073113116.html
ФСБ рассказала о соучастнике покушения на генерала Алексеева
ФСБ рассказала о соучастнике покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 09.02.2026
ФСБ рассказала о соучастнике покушения на генерала Алексеева
Соучастник покушения на генерала Алексеева Васин является сторонником террористической организации ФБК*, сообщило ЦОС ФСБ. РИА Новости, 09.02.2026
ФСБ рассказала о соучастнике покушения на генерала Алексеева
ФСБ: соучастник покушения на Алексеева является сторонником запрещенной ФБК