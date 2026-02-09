Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассказала о соучастнике покушения на генерала Алексеева
08:56 09.02.2026 (обновлено: 09:46 09.02.2026)
ФСБ рассказала о соучастнике покушения на генерала Алексеева
ФСБ рассказала о соучастнике покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 09.02.2026
ФСБ рассказала о соучастнике покушения на генерала Алексеева
Соучастник покушения на генерала Алексеева Васин является сторонником террористической организации ФБК*, сообщило ЦОС ФСБ. РИА Новости, 09.02.2026
ФСБ рассказала о соучастнике покушения на генерала Алексеева

ФСБ: соучастник покушения на Алексеева является сторонником запрещенной ФБК

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Соучастник покушения на генерала Алексеева Васин является сторонником террористической организации ФБК*, сообщило ЦОС ФСБ.
"Участие в преступлении принял по террористическим мотивам. В. Васин является сторонником международного "Фонда борьбы с коррупцией*", принимал участие в протестных акциях в Москве. Регистрировался на сайтах "Умного голосования" и "Штаба Навального**", а также размещал в социальных сетях публикации против поправок в Конституцию РФ и в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя "Левого фронта" Сергея Удальцова", - говорится в сообщении ведомства.
Также в ФСБ отметили, что оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
* Террористическая организация, запрещенная в России
** Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
Киевские киллеры приблизили капитуляцию Украины
