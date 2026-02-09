Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о вербовке исполнителя покушения на Алексеева - РИА Новости, 09.02.2026
08:51 09.02.2026 (обновлено: 09:46 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/pokushenie-2073112134.html
Появились подробности о вербовке исполнителя покушения на Алексеева
В вербовке при содействии спецслужб Польши исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева был задействован его сын, гражданин Польши, сообщили в ЦОС ФСБ... РИА Новости, 09.02.2026
в мире
польша
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
польша
россия
в мире, польша, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
В мире, Польша, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкИсполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В вербовке при содействии спецслужб Польши исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева был задействован его сын, гражданин Польши, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"В вербовке Л.Корбы при содействии польских спецслужб был задействован его сын - гражданин Польши Корба Любош, 1998 г.р., проживающий в г. Котовице", - следует из сообщения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Киевские киллеры приблизили капитуляцию Украины
В миреПольшаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Покушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
