В Карелии неделю ищут пропавшую жительницу Екатеринбурга
10:26 09.02.2026
В Карелии неделю ищут пропавшую жительницу Екатеринбурга
В Карелии неделю ищут пропавшую жительницу Екатеринбурга
происшествия, валаам, республика карелия, екатеринбург
Происшествия, Валаам, Республика Карелия, Екатеринбург
В Карелии неделю ищут пропавшую жительницу Екатеринбурга

РИА Новости: на Валааме неделю ищут пропавшую жительницу Екатеринбурга

© Фото : ЛизаАлертНаталья Простакова
Наталья Простакова - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : ЛизаАлерт
Наталья Простакова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Добровольцы пока не нашли 36-летнюю уроженку Екатеринбурга, которая пропала 2 февраля после вечерней службы в поселке Валаам в Карелии, сообщили РИА Новости в республиканском отделении поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
"Пока не нашли, поиски продолжаются", – сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
По данным добровольного поискового отряда Карелии "Длинный берег" на странице в соцсети "ВКонтакте", его специалисты и региональная поисково-спасательная служба также участвуют в поисках пропавшей женщины. Так, осмотр местности проводился с помощью судна на воздушной подушке, следует из видео на странице отделения "Длинного берега" в Питкяранте.
Как сообщалось 5 февраля, Наталья Простакова, будучи в поселке Валаам, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки.
Комментарием правоохранителей по поводу розыска пропавшей РИА Новости пока не располагает.
Спасатели нашли пропавшую тургруппу с детьми в Мильковском округе Камчатки
2 февраля, 04:18
ПроисшествияВалаамРеспублика КарелияЕкатеринбург
 
 
