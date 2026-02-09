В Карелии неделю ищут пропавшую жительницу Екатеринбурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Добровольцы пока не нашли 36-летнюю уроженку Екатеринбурга, которая пропала 2 февраля после вечерней службы в поселке Валаам в Карелии, сообщили РИА Новости в республиканском отделении поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".