https://ria.ru/20260209/poiski-2073133683.html
В Карелии неделю ищут пропавшую жительницу Екатеринбурга
В Карелии неделю ищут пропавшую жительницу Екатеринбурга - РИА Новости, 09.02.2026
В Карелии неделю ищут пропавшую жительницу Екатеринбурга
Добровольцы пока не нашли 36-летнюю уроженку Екатеринбурга, которая пропала 2 февраля после вечерней службы в поселке Валаам в Карелии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:26:00+03:00
2026-02-09T10:26:00+03:00
2026-02-09T10:26:00+03:00
происшествия
валаам
республика карелия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_0:0:1038:584_1920x0_80_0_0_f0086c4cda7ee717bdb325dec1810c4d.jpg
https://ria.ru/20260202/kamchatka-2071611895.html
валаам
республика карелия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072562887_130:0:909:584_1920x0_80_0_0_a2457340669d0041c89bcf18b75bf9b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валаам, республика карелия, екатеринбург
Происшествия, Валаам, Республика Карелия, Екатеринбург
В Карелии неделю ищут пропавшую жительницу Екатеринбурга
РИА Новости: на Валааме неделю ищут пропавшую жительницу Екатеринбурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Добровольцы пока не нашли 36-летнюю уроженку Екатеринбурга, которая пропала 2 февраля после вечерней службы в поселке Валаам в Карелии, сообщили РИА Новости в республиканском отделении поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
"Пока не нашли, поиски продолжаются", – сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
По данным добровольного поискового отряда Карелии
"Длинный берег" на странице в соцсети "ВКонтакте", его специалисты и региональная поисково-спасательная служба также участвуют в поисках пропавшей женщины. Так, осмотр местности проводился с помощью судна на воздушной подушке, следует из видео на странице отделения "Длинного берега" в Питкяранте.
Как сообщалось 5 февраля, Наталья Простакова, будучи в поселке Валаам
, 2 февраля после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Женщина была одета в черное платье, черную куртку и черные ботинки.
Комментарием правоохранителей по поводу розыска пропавшей РИА Новости пока не располагает.